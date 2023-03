Un glorioso ritorno, anche se parziale, quello di Nick Mason a Pompei nel 2023. Mason infatti approderà nella magica città di epoca romana ben 52 anni dopo lo storico film dei Pink Floyd, anche se non si esibirà nello stesso anfiteatro scelto per il film di Adrian Maben.

Nick Mason e i Saucerful Of Secrets (Guy Pratt, Gary Kemp, Lee Harris e Dom Beken) arriveranno a Pompei il 24 luglio 2023 e lo spettacolo si terrà al Teatro Grande.

L’occasione sarà speciale: Nick Mason e i Saucerful Of Secrets portano sul palco – da sempre – i dischi meno noti dei Pink Floyd, ovvero tutti quelli che hanno preceduto The Dark Side Of The Moon (1973), da The Piper At The Gates Of Dawn (1967) a Meddle (1971), ma soprattutto A Saucerful Of Secrets (1968) e Ummagumma (1969).

Per Nick Mason e i Saucerful Of Secrets – che appunto prendono il nome dal disco del 1968 – la data di Pompei si colloca nel calendario dell’Echoes Tour che toccherà altre citta italiane nelle seguenti date:

19 luglio VICENZA – Piazza dei Signori

20 luglio PALMANOVA – Piazza Grande

21 luglio CATTOLICA – Arena della Regina

23 luglio MATERA – Cava del Sole

26 luglio GARDONE RIVIERA – Anfiteatro del Vittoriale

I biglietti per il concerto di Nick Mason a Pompei con i Saucerful Of Secrets sanno disponibili a partire dalle 12 di domani, mercoledì 22 marzo.

Quello tra i Pink Floyd e Pompei è un legame storico: com’è noto, la prima volta della band nella città romana fu nel 1971 per il film Live At Pompeii di Adrian Maben, dove la band suonò senza il pubblico e dal vivo per rompere gli schemi con il classico film-concerto che andava di moda in quegli anni.

Per l’occasione girarono all’anfiteatro romano, lo stesso scelto da David Gilmour nel 2016.

