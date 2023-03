Forse si era posta ancora la dovuta attenzione su un aspetto cruciale del prossimo iPhone 15, in arrivo con porta USB-C al posto di quella lightning comune a tutti i precedenti modelli di melafonini Apple. Considerando che l’azienda di Cupertino ha smesso di inserire il caricabatteria da parete nella confezione dei suoi telefono al momento del lancio dell’iPhone 12, è praticamente certo che il comodo accessorio mancherà anche per i dispositivi del prossimo autunno. Come faranno dunque gli utenti a procurarsi questa componente?

L’analista Kuo ha appena analizzato la questione dal punto di vista di Apple. L’azienda di Cupertino ha già previsto di aumentare gli ordini per il suo caricabatterie USB-C da 20 W del 120% nel secondo e terzo trimestre del 2023. Questo perché ipotizza che i clienti acquisteranno a parte l’accessorio in concomitanza con la scelta del nuovo iPhone 15. Non trovando in confezione questa componente da parete, ma solo il relativo cavo, è più che logico che in molti procederanno anche a questa seconda transazione. Il discorso vale soprattutto per coloro che hanno sempre acquistato iPhone e dunque non possono fare affidamento su soluzioni pregresse, che prevedevano (al contrario) la soluzione Lightning standard di Apple.

Come tutti ormai sapranno, la scelta di Apple di optare per la porta USB-C sui suoi prossimi melafonini è stata fortemente spinta dall’Unione Europea. Quest’ultima ha puntato ad uniformare le tecnologie di ricarica e trasferimento dati per tutti i dispositivi tecnologici. Con una nuova normativa, Apple è stata dunque costretta ad abbandonare la sua soluzione nel vecchio continente, mercato decisivo e fondamentale: dunque, molto probabilemente, la sua scelta avrà diffusione globale nel corso di questo 2023. Peccato soltanto che, con la mancanza del caricabatterie da parete in confezione, tanti utenti finali saranno costretti ad un acquisto extra in tanti casi, o comunque all’utilizzo di qualche adattatore.

