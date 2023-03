Il Commissario Ricciardi 3 ci sarà? Secondo Lino Guanciale, protagonista della serie di Rai1, ci sarebbe già tanto materiale a cui attingere, ma tutto dipenderà dai suoi prossimi impegni.

La seconda stagione si conclude stasera 21 marzo 2023 con la quarta e ultima puntata. I romanzi di Maurizio De Giovanni, da cui la fiction è tratta, che sono stati finora adattati sullo schermo sono i seguenti: “Il senso del dolore”, “La condanna del sangue”, “Il posto di ognuno”, “Il giorno dei morti”, “Vipera” e “In fondo al tuo cuore” per la prima stagione; “Febbre”, “Anime di vetro”, “Serenata senza nome” e “Rondini d’inverno” per la seconda stagione.

Restano ancora a disposizione i seguenti romanzi: “Per mano mia”, “Il purgatorio dell’angelo”, “Il pianto dell’alba”, “Caminito” e “L’ultimo passo di tango”, che potrebbero diventare quattro puntate per la prossima stagione.

Il Commissario Ricciardi 3 è quindi una possibilità, ma tutto dipenderà dagli impegni di Lino Guanciale. In un’intervista recente, riportata da Spettacolo Italiano, l’attore ha affermato: “Abbiamo tanto materiale per una terza serie”.

I tempi di produzione restano un enigma, dato che Guanciale è molto impegnato professionalmente. Infatti lo vedremo in una serie Sky dal titolo Un’Estate Fa (nel cast anche Filippo Scotti e Claudia Pandolfi). “Vorrei tornare anche in teatro”, ha proseguito, “oltre che dedicarmi alla mia famiglia”.

Lino Guanciale ha un’agenda piuttosto fitta ma siamo sicuri che si riuscirà a trovare spazio anche per Il Commissario Ricciardi 3. Per quanto riguarda le riprese, possiamo aspettarci intorno al 2024, con la messa in onda su Rai1 poi per il 2025 (quindi a due anni di distanza dalla seconda stagione, come accade di solito con le produzioni Rai).

Nel cast e personaggi de Il Commissario Ricciardi 2: Lino Guanciale nel ruolo del commissario Luigi Alfredo Ricciardi; Antonio Milo è il brigadiere Maione; Enrico Ianiello è il medico legale Bruno Modo; Serena Iansiti è Livia; Maria Vera Ratti è Enrica; Fiorenza D’Antonio è la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina; Veronica D’Elia nei panni di Nelide, nipote di Rosa; Adriano Falivene è Bambinella; Christoph Hülsen è Manfred von Brauchitsch; Mario Pirrello è Angelo Garzo, diretto superiore di Ricciardi.

Continua a leggere su optimagazine.com.