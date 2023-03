Gli ospiti di Love Mi 2023 non sono ancora noti ma sono stati comunicati i primi dettagli sulla nuova edizione del concerto ideato da Fedez. Si svolgerà a Milano il 27 giugno e vedrà esibirsi sul palco Fedez, senza dubbio, insieme ad altri artisti del panorama musicale italiano molto apprezzati.

L’evento è completamente gratuito e torna il 27 giugno 2023 in Piazza Duomo a Milano grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. All’evento musicale sarà legata anche quest’anno una raccolta fondi destinata a sostenere un progetto a cui la Fondazione Fedez crede molto. Per donare sarà a disposizione un numero apposito, comunicato nelle prossime settimane.



“Appena sceso dal palco l’anno scorso ho avuto subito il desiderio di ricominciare a lavorare alla seconda edizione di LOVE MI” – spiega Fedez. “È stata un’esperienza incredibile ed emozionante che ha raggiunto ovviamente l’apice la sera del concerto, ma anche tutta la parte organizzativa, che ho seguito in prima persona, è stata pazzesca! E così eccoci qui! Per il secondo anno consecutivo a lavorare con tantissima carica a questo progetto di cui vi svelerò i dettagli appena possibile, in fondo mi conoscete e sapete che spoilero sempre tutto. Al momento le certezze sono tre: il luogo, la data e che sarà un evento legato a una iniziativa benefica”.

Gli ospiti di Love Mi 2023

Gli ospiti di Love Mi 2023 non sono stati comunicati. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.