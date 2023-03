Il concerto degli Incubus a Milano sarà l’unica data italiana della band di Brandon Boyd nel 2023. La location che ospiterà la band di Megalomaniac sarà l’Alcatraz.

Gli Incubus sbarcheranno in Italia con un’unica data a Milano il 14 giugno 2023. I biglietti in prevendita saranno disponibili a partire dalle 10 del 22 marzo sul sito ufficiale della band, mentre dalle ore 10 del 24 marzo saranno aperte le prevendite generali. Per ogni biglietto acquistato, un euro sarà destinato alla Make Yourself Foundation, l’organizzazione no-profit fondata dagli stessi Incubus che ogni anno collabora con tante associazioni per raccogliere fondi a favore dell’ecosostenibilità e degli aiuti umanitari.

La Make Yourself Foundation prende il nome dall’album Make Yourself (1999) dal quale gli Incubus avevano estratto il fortunatissimo singolo Drive ancora oggi tra i più richiesti durante i concerti.

L’ultimo album in studio degli Incubus è 8 (2017), mentre tra gli album di maggiore successo ricordiamo S.C.I.E.N.C.E. (1997) e A Crow Left Of The Murder (2004), due album tanto diversi quanto fondamentali nella storia della scena alternativa e della carriera della band. Mentre il primo è fortemente influenzato dall’elettronica e dal funk, il secondo mette in risalto tutte le doti di Brandon Boyd e della band, trainato da brani iconici come Megalomaniac, la title-track e Talk Shows On Mute.

A proposito di nuovo album, il 18 marzo gli Incubus hanno pubblicato scatti che mostrano il backstage di una sessione di shooting, contenuti che spesso gli artisti pubblicano quando si avvicina il momento di annunciare una release. Per il momento, tuttavia, non esistono informazioni a riguardo.

L’ultimo singolo pubblicato dalla band è Our Love, uscito nel 2020. Il concerto degli Incubus a Milano fa parte della tournée che porterà Brandon Boyd e soci sui palchi più importanti del Regno Unito e dell’Europa.

Continua a leggere su optimagazine.com