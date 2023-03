Con l’inizio della primavera, si sente la necessità di grandi pulizie in casa e una guida ai 5 migliori robot aspirapolvere potrebbe essere utile a chiunque deciderà di non fare proprio tutto da solo. Diverse soluzioni tecnologiche automatizzate di altrettanti variegati brand sono giunte a maturazione dopo varie generazioni di modelli apripista. Le alternative poi cominciano ad essere anche più economiche che in passato, favorendo a molti l’acquisto.

Robot aspirapolvere Lefant

Il modello di robot Lefant M210 è dotato di ugelli brushless, possiede due spazzole laterali e una potente aspirazione da 1800 Pa. Le sue dimensioni sono abbastanza compatte: Il diametro è di 28 cm e l’altezza è di 7.6 cm. Il sensore a infrarossi anticollisione integrato 6D consente al dispositivo di non tralasciare spazi sulla superfice ed evitare urti. Le modalità di pulizia sono 4 ovvero autopulizia, pulizia spot, pulizia a muro e pulizia manuale. La gestione dell’apparecchio è possibile attraverso l’app ufficiale Lefant per programmare la pulizia anche quando si è fuori casa. Da notare come questa soluzione possa anche fungere per il lavaggio a secco e in umido ma con accessori aggiuntivi. Il costo attuale di questa soluzione è pari a 125 euro.

iRobot Roomba 692

Tra i migliori robot aspirapolvere non poteva di certo mancare anche un modello iRobot Roomba. Le dimensioni di questa soluzione sono uguali a 34 x 34 x 9.5 cm. Il brand ha una lunga esperienza in questo tipo di soluzioni automatizzate: il sistema di pulizia a 3 fasi è in effetti più che rodato per catturare sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti. Il sistema intelligente dell’apparecchio consente di imparare dalle abitudini degli utilizzatori e, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, si possono impartire i comandi vocali di pulizia. Le spazzole multi-superficie funzionano su tutti i tipi di pavimenti e di tappeti. La spesa da affrontare per questa alternativa è pari a circa 229 euro.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

Da diverso tempo anche Xiaomi propone le sue soluzioni di robot aspirapolvere. Le dimensioni sono uguali a ‎35 x 35 x 9.45 cm. Il dispositivo di pulizia sfrutta la navigazione laser LDS e l’algoritmo SLAM per aspirare e per lavare i pavimenti. I sensori di precisione multidirezionali aiutano a servire ogni angolo di superfice attraverso diverse modalità di funzionamento. In particolare, per l’opzione lavapavimenti, il sistema eroga la giusta quantità d’acqua per mantenere il panno in microfibra in dotazione sempre pronto per eliminare lo sporco e mai asciutto. Grazie all’app Xiaomi Home, il prodotto sarà facilmente gestibile per la pulizia da remoto. Il costo attuale del dispositivo è di circa 250 euro.

Rowenta X-Plorer Serie 20

Tra i 5 migliori robot aspirapolvere a cui affidarsi annoveriamo anche il modello Rowenta X-Plorer Serie 20. Le dimensioni del prodotto sono uguali a 32.5 x 8 x 32.5 cm. Anche questa soluzione aspira e contemporaneamente lava i pavimenti. Le modalità di lavoro sono tre, ossia random per le aree più grandi; randoom room per una sessione di pulizia più rapida da 30 minuti ed infine Edge per pulire lungo le pareti e i battiscopa. Le pulizie possono essere programmate tramite il telecomando negli stessi giorni della settimana e in specifici orari. La batteria agli ioni di litio offre fino a 2 ore e 30 minuti di autonomia. La spesa da affrontare in questo caso è di 260 euro.





Robot aspirapolvere Ecovacs

Con Ecovacs DEEBOT T10 siamo al cospetto di un dispositivo di fascia alta. Le dimensioni della soluziona sono uguali a ‎35.3 x 35.3 x 10.4 cm e la potenza di aspirazione è uguale a ben 3000 Pa. La tecnologia in uso prevede fino a 600 vibrazioni ad alta frequenza al minuto per un’ottima pulizia. L’app ufficiale Ecovacs include una mappatura delle superfici sia in 2D che in 3D. L’asistente vocale proprietario YIKO consente di impartire comandi a piacimento per gestire le sessioni in qualsiasi momento e senza dispendio di energie. Quest’ultima soluzione viene attualmente venduta a 483 euro.

