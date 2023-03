Da tempo sentivo parlare di questo gruppo. Sapevo del loro valore e del fatto che ben poco avessero a che fare artisticamente con l’Italia. Finalmente li ho conosciuti durante un collegamento nella diretta We Have a Dream. Tramite i social, Vittoria è stata contattata da Bryan Adams, di cui ignoravo la passione per la fotografia, che li ha chiamati a Parigi e ha fatto un servizio fotografico al gruppo. Hanno una forte amicizia con Joe Bastianich. Sono a tutti gli effetti un gruppo internazionale. Tanto che hanno avuto un boom in Brasile grazie al fatto che un loro brano sia stata sigla di una serie di TV Globo.

Durante l’intervista ho mostrato due video: “Never too much” e “Don’t drink the water”.

Curiosa è questa biografia che hanno mandato, perché non contiene informazioni su di loro ma solo un elenco a ritroso di quanto hanno fatto:

2023

Uscita del singolo Don’t drink the water. Il lancio del nuovo disco viene battezzato dall’artista

Bryan Adams che ne cura l’artwork con un suo set fotografico.

2021/2022

Uscita del singolo Never Too Much.

Il brano riscuote un grande successo e viene trasmesso da Radio Deejay, M2O e tante altre.

Never too much viene utilizzato all’interno di programmi come “Cortesie per gli ospiti” su

Discovery+ e remixato da DJ del calibro di Molella, Albertino, Teo Mandrelli, Dj Shorty e Mattei &

Omich.

Partecipazione a DEEJAY ON STAGE Riccione w/Franco 126

Concerto per evento Fendi

Concerto per evento Philip Morris IQOS

Concerti per Z-One Concept World Convention 2022 (Resort Lago Maggiore)

Concerto per Dynamo Camp (Blue Note Milano)

Concerto per Go Smart Green all’autodromo di Imola

2020

Uscita del singolo Handful of rice, con special guest Francesca Ferragni nel video ufficiale. Il brano

viene utilizzato per promuovere una raccolta fondi durante la Pandemia per supporto agli ospedali di Brescia e Bergamo. Il brano viene trasmesso da Radio Deejay e permette di raccogliere una somma importante in donazione libera.

2019

Partecipazione come resident band al programma in onda su RAIDUE, sponsor Lavazza e FIAT “Un

palco per due” accompagnando i cantanti: Roy Paci, Piero Pelù, Simona Molinari, Red Canzian, Joe Bastianich, Rocco Hunt e tanti al concerto per Mc Donald Italia – Evento a Roma

Concerto per Valentina Ferragni – lancio capsule in collaborazione con Rue Des Mille.

Concerto al Twiga Beach Club

2018

26 gennaio 2018: uscita dell’album “#VHP”, lanciato con il singolo “This Spell” con videoclip, feat. Joe Bastianich;

TOUR #VHP promozionale (20 live show);

In classifica in Francia con più di 1000 passaggi radio del brano “Burn Down the Summer”;

“Burn Down The Summer” raggiunge la posizione n.1 per “LamixTop – Singles” Francia;

Apertura al concerto di Eman in Santeria a Milano;

Partecipazione e show live all’evento esclusivo di IQOS (Philip Morris International) “Salone del

Mobile 2018”;

Celezione musicale per la sfilata di Vladimiro Gioia durante la “Milano Fashion Week 2018”;

Apertura a Giò Sada nei concerti di Milano e Parma;

Inizio collaborazione con A1 Artist First;

29 giugno 2018: uscita del video “If Tomorrow Never Comes” con videoclip;

2017

Tour italiano (19 live show);

3 febbraio 2017: uscita del terzo singolo “Let’s Talk About Us” con videoclip;

Concerto in Svizzera, al Woodstock Pub;

Concerto live al Fabrique di Milano di fronte a 1.000 persone in apertura ai Saint Motel;

Viaggio a Rio de Janeiro, in Brasile, dove partecipiamo alle registrazioni dell’ultima puntata di

“RockStory” per GloboTV, durante una nostra performance;

Entrata nella TOP20 dei dischi più venduti in Brasile;

Partecipazione a uno dei festival più importanti di Brescia, il Materia Prima Festival;

14 luglio 2017: uscita del quarto singolo “No Vacancy” e del videoclip;

il video di “Burn Down The Summer” arriva a 400.000 views su YouTube;

il singolo “Let’s Talk About Us” compare in compilation Giapponesi ed entra nelle classifiche iTunes

della Corea del Sud;

scelti da Riders Magazine come immagine di diversi articoli su carta stampata e come main artist di

eventi live;

Partecipazione all’evento di Jeunesse al Mediolanum – Forum di Assago (capienza 12.700 persone);

Scelti da Omar Pedrini come Opening Act dei concerti all’Alcatraz di Milano e al Quirinetta di

Roma;

Partecipazione con un concerto live electro-acoustic all’evento internazionale EICMA a Milano;

Scelti dal marchio di abbigliamento SUPERDRY per la prossima campagna ADV;

15 dicembre 2017: uscita di “Fever” con videoclip;

“Burn Down The Summer” entra in rotazione su diverse radio francesi;

2016

Inizio della collaborazione con l’etichetta italiana RNC Music;

Tour italiano (30 live show);

Uscita del video teaser insieme a Joe Bastianich;

Main artist del Blow Rock a Catania;

Collaborazione con Adidas Italia per curare l’immagine della band;

25 marzo 2016: uscita del primo singolo “Tomorrow We Want To Love” e del videoclip, che viene trasmesso da diverse radio nazionali italiane come RMC e radio minori per un totale di più di 1.000 passaggi.

Scelti da SBK World per suonare al circuito internazionale di Imola;

15 luglio 2016: uscita del secondo singolo “Burn Down The Summer” insieme al videoclip,

trasmesso da diverse radio nazionali come R101, 105, RMC.

“Burn Down The Summer” viene scelto dal telefilm brasiliano “Rock Story” di GloboTV come

colonna sonora dello stesso;

Incisione in studio di un brano insieme a Omar Pedrini, utilizzato poi nel film italiano “The Cage”;

Ccelti da Patrizia Pepe come immagine e main artist dell’evento a Firenze;

Scelti da RedBull Italia come testimonial delle ADV per il Lollapalooza Festival;

Seconda partecipazione al Bastianich Music Festival a Cividale del Friuli;

Seconda partecipazione all’Home Festival di Treviso;

Partecipazione al Festival più importante di Bergamo, il Bum Bum Festival;

Partecipazione alla trasmissione internazionale BalconyTV, con la registrazione di “Burn Down The

Summer” in versione electro-acoustic live;

In Brasile otteniamo i primi ottimi riscontri per la nostra canzone nella soap-opera;

Il brano “Tomorrow We Want To Love” compare nelle classifiche iTunes giapponesi

2015

Tour italiano (20 live show)

Uscita di 3 videoclip live di cover in versione electro-acoustic;

Scelti come immagine e main artist per l’after-party della sfilata di Dirk Bikkembergs alle Terme di

Milano;

Partecipazione al Bastianich Music Festival;

Partecipazione all’Home Festival, uno dei festival più grandi e importanti d’Italia;

Scelti come artisti opinionisti per il “Divano Rolling” per X-Factor Italia.

Partecipazione all’evento per il Mondiale di calcio con Virgin Radio;

Scelti da Vogue Italia e da Rolling Stone per suonare all’evento Micam a Milano;

Scelti da Colmar Italia per suonare alla nuova apertura del Lab in Milano;

Partecipazione all’evento internazionale EICMA insieme a Virgin Radio.





