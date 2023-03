Mancano meno di sei mesi alla presentazione ufficiale dei dispositivi della serie Samsung Galaxy Z Flip 5. Come riportato da “SamMobile“, la società asiatica dovrebbe annunciare i prossimi pieghevoli ad agosto o settembre di quest’anno, ma le loro caratteristiche ed i tratti del design sono già stati rivelati. Una nuova fuga di notizie rivela ulteriori informazioni sul Samsung Galaxy Z Flip 5, che secondo quanto riferito avrà un enorme display esterno.

Secondo il tipster SuperRoader, il display della cover del device potrebbe essere diviso in due parti. Un display più piccolo può essere notato accanto alla sua configurazione a doppia fotocamera, che mostra l’orologio, il livello di carica della batteria e gli Emoji AR. Un display molto più grande (3,4 pollici) potrebbe coprire il resto della parte anteriore del telefono quando è piegato e, secondo quanto riferito, le sue proporzioni sono 1:1.038, il che significa che è quasi uno schermo quadrato. In questo modo, sarà più facile interagire con notifiche, impostazioni rapide e widget senza aprire il telefono.

L’altro cambiamento di design sembra riguarderò i lati del Samsung Galaxy Z Flip 5, che sembrano piatti. Il telefono potrebbe presentare angoli arrotondati. Grazie alla presunta cerniera a forma di goccia d’acqua, il device dovrebbe essere ripiegato completamente, senza spazio tra le due metà. Il lettore di impronte digitali pare sarà ancora posizionato lateralmente. Secondo quanto riferito, il display interno del telefono sarà più stretto di quello del Samsung Galaxy Z Flip 4. Si è anche accennato al fatto che il Samsung Galaxy Z Flip 5 sarà ​​dotato di una nuova tecnologia touchscreen, ma non ci sono indizi su cosa sia effettivamente. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

