Il prossimo smartphone di fascia media del produttore cinese prenderà il nome di HONOR 70 Lite 5G: sarà una valida alternativa per quegli utenti che desiderano acquistare un dispositivo nel complesso discreto senza dover spendere troppo. Il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 480+, includendo uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di refresh rate a 60Hz.

HONOR 70 Lite 5G presenterà 4GB di RAM e 128GB di storage interno (una buona base di partenza senza ombra di dubbio). Per quanto riguarda la fotocamera, il device disporrà di un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 50MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP. Frontalmente sarà presente un sensore singolo da 8MP. HONOR 70 Lite 5G includerà un lettore di impronte digitali laterale, il supporto alla connettività 5G, il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5.1, il GPS ed il jack per le cuffie da 3.5mm. La batteria avrà una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W. Le dimensioni generali ammonteranno a 163,66 x 75,13 x 8,68mm. Come avrete avuto modo di capire, parliamo di un device semplice, che comunque abbina una serie di caratteristiche tecniche da non disprezzare (stabilite prima cosa cercate in uno smartphone per poi decidere se è il caso di procedere all’acquisto o di cercare altro di un po’ più potente).

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo HONOR 70 Lite 5G arriverà sul mercato con Android 12 e la personalizzazione della Magic UI 6.1. Il telefono debutterà nel Regno Unito al prezzo di 199 sterline nelle colorazioni Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com