Nella terza puntata de Il Commissario Ricciardi 2, Enrica accetterà la proposta di matrimonio di Manfred? Stasera, lunedì 20 marzo, un nuovo appuntamento con la serie con Lino Guanciale, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

In questa seconda stagione, Ricciardi deve affrontare il lutto per la perdita dell’amata tata Rosa, mentre il suo “dono” continua a logorarlo. Catturare gli assassini è la sua ossessione, afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida Enrica, che è ora corteggiata da Manfred. Con le sue straordinarie doti intuitive e una vera e propria vocazione per il lavoro, Ricciardi risolve i casi di omicidio più difficili, aiutato dal fedele brigadiere Maione e dal medico legale Bruno Modo.

Ecco la sinossi della terza puntata, in onda stasera 20 marzo su Rai1:

Il commerciante di tessuti, Costantino Irace viene trovato morto. Un omicidio per cui tutti in città hanno già in mente un colpevole: Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e ritornato per amore della moglie di Irace. Ricciardi vuole vederci chiaro, il suo istinto non si accontenta della via più semplice. Intanto a casa Colombo si organizza la cena di compleanno di Enrica: per l’occasione Manfred vorrebbe chiedere la mano della ragazza.

Nel cast e personaggi de Il Commissario Ricciardi 2: Lino Guanciale nel ruolo del commissario Luigi Alfredo Ricciardi; Antonio Milo è il brigadiere Maione; Enrico Ianiello è il medico legale Bruno Modo; Serena Iansiti è Livia; Maria Vera Ratti è Enrica; Fiorenza D’Antonio è la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina; Veronica D’Elia nei panni di Nelide, nipote di Rosa; Adriano Falivene è Bambinella; Christoph Hülsen è Manfred von Brauchitsch; Mario Pirrello è Angelo Garzo, diretto superiore di Ricciardi.

Il Commissario Ricciardi 2 vi aspetta su Rai1 alle 21:25.

