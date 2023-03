Ha colto tutti di sorpresa l’avvio delle operazioni che questa mattina prevedono il rilascio di un aggiornamento che sta mettendo offline i server Fortnite. Come sempre avviene in queste circostanze, infatti, la procedura prevede che per una determinata finestra temporale non sia possibile giocare sul web, in linea con quanto avvenuto poco più di una settimana fa secondo il nostro ultimo report. Come stanno le cose? Secondo i dettagli trapelati, da poco meno di un’ora il battle royale risulta inaccessibile alla community, indipendentemente dal Paese dal quale ci si prova a collegare.

Non era previsto l’aggiornamento che ferma i server Fortnite oggi 20 marzo: le ultime indicazioni

Nello specifico, l’aggiornamento che ferma i server Fortnite oggi 20 marzo non era in programma. Non in queste ore almeno, visto che interventi simili si concretizzano spesso e volentieri il martedì. Per farvela breve, in questi minuti tutti attendono i contenuti della versione 24.01 del gioco, visto che Epic Games al momento non ha ancora fornito riscontri in tal senso. Per una volta, dunque, il rilascio del nuovo pacchetto software rappresenta in tutto e per tutto un salto nel buio. Questione di poche ore, in ogni caso, prima di capirci qualcosa di più.

Di solito i server Fortnite finiscono offline per poche ore, motivo per il quale tutte le indicazioni del caso ci dicono che il gioco ed il battle royale dovrebbero tornare operativi nella tarda mattinata di lunedì. Staremo a vedere se anche in questa circostanza le cose andranno così, oppure se le tempistiche per una volta differiranno. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non è dato scendere ulteriormente in dettagli, considerando anche l’approccio avuto in questo specifico contesto da Epic Games.

Anche a voi non funzionano i server Fortnite? Fateci sapere qualcosa nell’area commenti.

