Lo showrunner Eric Heisserer è al lavoro su uno spin-off sui Corvi di Tenebre e Ossa. Il potenziale progetto dovrebbe raccontare meglio gli eventi principali della duologia dell’autrice Leigh Bardugo, inclusa la trama della droga Jurda parem dei Grisha.

Secondo le fonti, come riporta Entertainment Weekly, la serie tv è nelle fasi iniziali e non ha ancora ottenuto il via libera. Heisserer conferma anche che il destino del progetto dipende dai risultati della seconda stagione di Tenebre e Ossa (attualmente su Netflix). Tuttavia, c’è un piano in atto se dovesse ottenere il semaforo verde dalla piattaforma di streaming.

“Uno dei motivi, non tutti, per cui ho avuto il privilegio di lavorare con Daegan Fryklind come co-showrunner nella seconda stagione è che ero impegnato con gli sceneggiatori per l’adattamento del libro Sei di Corvi. Siamo pronti a lanciarlo come una storia a sé”, aveva dichiarato Heisserer a EW parlando di Tenebre e Ossa 2. “Gli otto episodi sono fenomenali e sono davvero orgoglioso della mia squadra”.

Eric Heisserer ha confermato che una parte dello spin-off si svolgerà durante gli eventi del finale della seconda stagione di Tenebre e Ossa, che termina con un lungo epilogo in cui si spiega cosa succede ai vari personaggi della serie tv. Un finale di stagione, precisiamo, abbastanza diverso dai libri della Bardugo.

Lo spin-off sui Corvi di Tenebre e Ossa “sarebbe la sua piccola storia di divertimento di cui i nostri personaggi potrebbero far parte”, così Heisserer spiega la sua idea. Allo sceneggiatore Fryklind il compito di prendere le redini del soggetto come showrunner. Nella sua mente, Heisserer vorrebbe dirigere Tenebre e Ossa e lo spin-off in contemporanea.

A questo punto è lecito chiedersi: la terza stagione di Tenebre e Ossa sarà l’ultima? Secondo i piani, molto probabilmente sarà il capitolo conclusivo della serie tv.

