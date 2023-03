Siamo di fronte ad un’offerta davvero irrinunciabile che riguarda il Samsung Galaxy S22, top di gamma dello scorso anno che può essere acquistato ad un prezzo decisamente più favorevole su Amazon. Da quando è approdato sul mercato il Samsung Galaxy S23, ecco che inevitabilmente è iniziato a calare il costo del modello precedente e senza dubbio questo può essere il momento migliore per averlo tra le mani.

Cala ulteriormente il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon: un nuovo aggiornamento a marzo

Un calo ulteriore, dunque, da valutare con grande attenzione dopo avervi parlato di un bug pochi giorni fa. Su Amazon abbiamo notato come ci sia stato un calo ulteriore di prezzo per il Samsung Galaxy S22 5G nella versione Phantom White, potendo contare su uno sconto del 5% che va aggiungersi al costo già scontato in precedenza. Ciò sta a significare che dai 603,10 euro si è arrivati quest’oggi ai 575,90 euro e risulta essere il prezzo più vantaggioso visto fino ad ora su Amazon per questo Samsung Galaxy S22.

L’offerta è alquanto allettante e non è un caso come le scorte a disposizione stiano praticamente già per terminare. Ciò significa che bisogna affrettare i tempi di acquisto se si vuole avere tra le mani questo dispositivo Android con lo sconto sopra evidenziato. La consegna risulta essere assolutamente gratuita, quindi non ci sono costi aggiuntivi e nel giro di qualche giorno questo Samsung Galaxy S22 arriverà direttamente nelle vostre case. Vista la cifra comunque elevata, Amazon permette di poter contare sull’acquisto a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno l’opportunità di approfittare di tale offerta.

Ricordando alcune specifiche tecniche che appartengono a questo Samsung Galaxy S22 menzioniamo l’interessante display Infinity-O a 120Hz con tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Non manca l’ottimo comparto fotografico che può contare sul sensore principale da 48 megapixel e grazie alla tecnologia Super Night Solution gli scatti notturni saranno fantastici. Infine non manca un ottimo comparto hardware grazie al processore realizzato a 4nm. A voi la scelta finale se puntare o meno su tale device in offerta su Amazon.

