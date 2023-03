L’attesissimo POCO F5 5G, smartphone di fascia media, sta facendo il giro in Rete e questo suggerisce che il suo lancio è dietro l’angolo. Pochi giorni fa il produttore cinese ha lanciato in India il POCO X5: adesso si apprende la data di lancio provvisoria del prossimo device che potrebbe essere il 6 aprile nel mercato indiano. Tuttavia, ancora non ci sono notizie da parte di POCO circa il nuovo dispositivo che dovrebbe avere il numero di modello 23013PC751, ma, qualora le indiscrezioni dovessero essere veritiere, si tratterà di una versione dotata di un nuovo processore Snapdragon 7 Gen. 2 di Qualcomm appena annunciato, abbinato fino a 12GB di RAM, con un display AMOLED e con frequenza di aggiornamento di 120Hz ed altro ancora.

La data di lancio del nuovo POCO F5 5G potrebbe essere il prossimo 6 aprile. La società, ad ogni modo, deve ancora confermare questa data, dunque è meglio prendere queste informazioni con un pizzico di prudenza. Detto ciò, pare che POCO stia cercando di svelare lo smartphone nella prima settimana di aprile. Tuttavia, il POCO F5 dovrebbe essere la nuova versione Global del Redmi Note 12 Turbo, e quindi, quanto alle possibili specifiche rivelate negli ultimi rumors, il device dovrebbe arrivare in tre varianti di memoria, ovvero da 8/128, 8/256 e 12/256GB, lavorerà con il sistema operativo Android 13 su interfaccia MIUI 14 e supporterà connettività quali NFC, Wi-Fi DualBand, DualSIM 5G e IR.

ARTICOLI CORRELATI

È possibile che il prossimo POCO F5 5G possa sfoggiare un display OLED FHD+ da 6,67 pollici e frequenza di aggiornamento a 120Hz con scanner di impronte digitali in-display e alimentato da una batteria da 5500mAh con ricarica rapida da 67W. Quanto al comparto fotografico dovrebbe poi presentare sul retro una tripla fotocamera con sensori da 50MP (principale), 8MP (ultra-wide) e 2MP (macro); frontalmente una selfie-cam da 16MP.

Continua a leggere su optimagazine.com