Mentre il Samsung Galaxy Z Flip 5 subirà un enorme restyling, il Samsung Galaxy Z Fold 5 non cambierà molto rispetto al suo predecessore, almeno secondo un nuovo rapporto. Il telefono pieghevole di punta di nuova generazione del colosso di Seul verrà fornito con interni e hardware aggiornati, ma potrebbe continuare a utilizzare un design simile a quello del Samsung Galaxy Z Fold 4. Secondo il tipster Ice Universe, il Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà lo stesso display da 6,2 pollici del suo predecessore, comprese le proporzioni. Se queste informazioni sono corrette, il produttore asiatico non ha ascoltato quei fan che desiderano un display di copertina più ampio in modo che sia più facile digitare e utilizzare determinate app. Come riportato da “SamMobile“, il telefono sarà solo 0,2mm più sottile dello Z Fold 4. Tuttavia, quando è piegato, non ci sarà spazio tra le due metà del telefono.

Il colosso di Seul avrebbe utilizzato una cerniera a forma di goccia d’acqua che consente al telefono di piegarsi completamente piatto e non mostrare quasi nessuna piega visibile sullo schermo principale. La società asiatica sembra anche intenzionata ad utilizzare una nuova tecnologia touchscreen per il suo prossimo smartphone pieghevole. Il Samsung Galaxy Z Fold 5 pesa 254 gr. Il dispositivo presenterà anche lo stesso chipset Snapdragon 8 Gen. 2 For Galaxy utilizzato sui Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, che potrebbe tradursi in un notevole salto prestazionale anche sotto carico sostenuto.

Alcuni rapporti precedenti indicano che il colosso di Seul non cambierà l’hardware della fotocamera posteriore a bordo del Samsung Galaxy Z Fold 5: quindi, a parte alcune regolazioni dell’immagine, non dovremmo aspettarci che cambi molto rispetto allo Z Fold 4. Il device potrebbe offrire una videoregistrazione 8K a 30fps utilizzando la fotocamera posteriore e continuerà ad offrire la classificazione IPX8 per la resistenza all’acqua.

