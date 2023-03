Massimo Giletti torna in Rai? Ogni anno, in occasione della conclusione della stagione televisiva, si torna a parlare del giornalista e conduttore e di quello che sarà il suo futuro in tv, sarà la volta buona per un su ritorno a casa Rai? Secondo quanto riporta TvBlog sembra proprio che in queste settimane si stia parlando seriamente di un possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai, ma cosa c’è di vero?

Il conduttore, attualmente impegnato con il programma di approfondimento Non è l’Arena in onda la domenica sera su La7, sarebbe in trattativa con la Rai per un suo ritorno e questa volta dalla sua parte ci potrebbe essere la ‘simpatia’ di Governo. Secondo molti Massimo Giletti fu fatto fuori dalla Rai dall’allora direttore generale della tv pubblica Mario Orfeo in epoca renziana e adesso potrebbe rientrare da un portone ancora più grande, quale? Quello della prima serata al posto di Fabio Fazio.

Massimo Giletti in Rai potrebbe occupare il prime time della domenica di Rai3 al posto di Che Tempo Che Fa visto che il contratto con Fazio è in scadenza e rischia di non essere rinnovato alla luce delle polemiche sul suo stipendio. Il rinnovo del contratto di Fabio Fazio potrebbe essere in bilico per via dell’arrivo a maggio del nuovo CDA e a quel punto la staffetta potrebbe diventare realtà. Come andrà a finire questa volta? Sarà lo stesso pettegolezzo che ogni anno, proprio in queste settimane, torna a galla per poi tornare nel dimenticatoio oppure ci sarà davvero il quadro perfetto che permetterà il ritorno di Fazio in Rai?