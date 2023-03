Con il concerto di Madame a Milano il 2023 della cantautrice vicentina prende ufficialmente al volo. Per Francesca Calearo questo è l’anno del glorioso ritorno sulle scene, iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Il Bene Nel Male e continuato con il secondo album L’Amore in prossima uscita. Nell’ultima ora Madame ha annunciato la data del concerto al Mediolanum Forum.

Madame a Milano: data e biglietti per il Forum

Madame salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano il 21 ottobre 2023. Le prevendite per i biglietti partiranno dalle ore 18 di oggi, lunedì 20 marzo, su Ticketone.

La data seguirà i concerti estivi che partiranno l’8 luglio da Stupinigi (TO) nel contesto del festival Sonic Park e si chiuderanno allo Sferisterio di Matera il 29 agosto. Di seguito tutte le date della bella stagione:

8 luglio 2023 Nichelino (TO), Sonic Park Stupinigi

17 luglio 2023 Roma, Auditorium Parco Della Musica – Cavea

21 luglio 2023 Ferrara, Ferrara Summer Festival

24 luglio 2023 Firenze, Piazza SS. Annunziata

28 luglio 2023 Udine, Castello

20 agosto 2023 Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

24 agosto 2023 Palermo, Teatro di Verdura

25 agosto 2023 Taormina, Teatro Antico

29 agosto 2023 Macerata, Sferisterio

Il nuovo album di Madame

Il 31 marzo uscirà L’Amore, il secondo disco di Madame dopo l’avventura a Sanremo. Per l’artista vicentina gli ultimi mesi sono stati difficili in quanto da sola ha dovuto fronteggiare i feedback negativi arrivati dopo le notizie sulle indagini sui falsi green pass che l’hanno coinvolta, per questo Madame è stata travolta da polemiche.

Nell’ultima settimana Francesca Calearo ha reso pubblica la tracklist: 14 canzoni tutte nuove – tranne Il Bene Nel Male – in cui l’amore suggerito dal titolo è il filo conduttore. Ecco i titoli:

01 Come Voglio L’Amore

02 Il Bene Nel Male

03 Quanto Forte Ti Pensavo

04 Nimpha (La Storia Di Una Ninfomane)

05 Il Mio Nuovo Maestro

06 Donna Vedi

07 Pensavo A… (Skit)

08 La Festa Della Cruda Verità

09 Respirare

10 Milagro (A Matilde)

11 L’Onda (La Morte Del Marinaio)

12 Se Non Provo Dolore

13 Per Il Tuo Bene

14 Avatar (L’Amore Non Esiste)

I concerti estivi e il concerto evento di Madame a Milano saranno un’occasione per ascoltare dal vivo i brani contenuti nella sua nuova avventura discografica.

