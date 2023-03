Siamo ancora in alto mare per quel che riguarda Resta con Me, la fiction di Rai1 in onda la domenica sera. Il finale è ancora lontano ma i fan iniziano a mettere insieme i pezzi dell’indagine che potrebbe regalare nuova pace ad Alessandro, il protagonista interpretato da Francesco Arca. La puntata di ieri sera ha stravolto ancora il pubblico e non tanto per via dell’indagine, visto che in molti sono convinti che nel gruppo ci sia una talpa e che questa sia Marco, quanto per quello che è successo nella vita privata di Alessandro.

Ad un passo dall’ultimo tratto di Resta con Me, le cose si sono complicate per Alessandro e Paola. Quest’ultima è pronta ad adottare il piccolo Diego soprattutto dopo aver scoperto che il padre naturale era l’informato di Alessandro d è stato ucciso per questo. Le bugie del protagonista però non finiscono qui e mentre la moglie si prepara ad adottare Diego per poi lasciarlo, lui si consola subito tra le braccia di Linda.

Come se queste complicazioni non bastassero, alla porta di Paola bussa la madre naturale di Diego, Cristiana, ex tossicodipendente. Adesso questo rovinerà la vita della donna per sempre?

Nei nuovi episodi di Resta con Me, eccezionalmente in onda il 27 marzo per lasciare spazio alla Nazionale Italiana, Alessandro si trova a indagare sul furto delle reliquie di San Ciro proprio perché il colpevole potrebbe essere uno della banda della lancia termica ma la questione talpa in Questura ferma tutto. Paola viene a sapere del legame tra Gennaro e il marito: così lascia Alessandro, come si ripercuoterà questo sui documenti per l’adizione?