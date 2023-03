Siamo giunti all’ultima parte del mese di marzo e dovrebbe essere ormai imminente lo stop alla condivisione delle password Netflix tra persone che non fanno parte dello stesso nucleo familiare. Questa mossa è stata messa in campo in alcuni paesi anche europei come il Portogallo e la Spagna e secondo più fonti, entro la fine del mese, la medesima scelta si concretizzerà un po’ ovunque globalmente. Una conferma in questo senso proviene anche da Bloomberg che ha esaminato l’impatto del piano abbonamento con pubblicità della piattaforma con le opportune riflessioni.

Il piano Netflix con pubblicità è stato introdotto anche in Italia. Al costo di soli 5,49 euro si può beneficiare di quasi tutti i contenuti della piattaforma ma visionando degli annunci. La mossa strategica è stata un successo negli Stati Uniti, visto il raggiungimento di ben 1 milione di utenti attivi al mese come target delle campagne promozionali. Ancora, un bel 20% delle nuove iscrizioni avvenute negli Stati Uniti per Netflix sono state appunto quelle associate ad un piano con pubblicità.

Possiamo dire senz’altro, come suggerisce anche Bloomberg, che il successo commerciale ottenuto dal piano con pubblicità non metterà più alcun limite allo stop delle condivisioni delle password Netflix. Il successo ottenuto dal piano base la dice lunga sulla reale possibilità che chi (finora) ha diviso la spesa mensile della piattaforma con conoscenti, amici e parenti guarderà di buon occhio la soluzione con annunci. Insomma, chi verrà bloccato per l’uso improprio del suo account potrebbe facilmente optare per l’account base invece che abbandonare totalmente la piattaoforma.

Certamente gli effetti reali dello stop alla condivisione delle password Netflix in tutto il mondo o quasi andranno misurati a tempo debito. Se, come continua ad essere più che plausibile, la piattaforma procederà presto al blocco entro fine mese ne sapremo di certo di più ben presto.

