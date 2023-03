La psicologia online sta diventando sempre più popolare come alternativa alla tradizionale psicologia in presenza. Si tratta di un tipo di terapia che consente a pazienti e terapeuti di comunicare attraverso una videochiamata, senza essere fisicamente presenti nello stesso posto.

Questa modalità di trattamento è diventata popolare durante il lockdown, quando era l’unica alternativa possibile. La pandemia inoltre ha provocato un aumento significativo dei disturbi mentali più comuni come ansia e depressione e, contemporaneamente, un aumento dell’offerta di servizi a distanza, tra cui appunto la psicologia.

E’ in questo scenario che sono nate aziende che permettono a psicologi e pazienti di entrare in contatto e iniziare un percorso insieme. Tra le aziende italiane più innovative in questo settore c’è Serenis, una piattaforma che dà alle persone la possibilità di incontrare lo psicologo più adatto alle proprie esigenze scegliendo tra i migliori specializzati nella terapia online.

La psicologia online presenta una serie di vantaggi che aiutano le persone a migliorare la salute mentale in tempi più brevi, ottenendo anche maggior beneficio dalla terapia stessa. In questo articolo vedremo quali sono questi vantaggi.

Si può fare ovunque

Nella terapia tradizionale il paziente incontra il terapeuta presso il suo studio. Nella terapia online invece il paziente può incontrare il terapeuta da qualunque luogo. Gli incontri si possono fare da casa e se si è in viaggio, oppure in trasferta per lavoro, ci si può comunque presentare alla seduta, basta uno smartphone o un altro dispositivo connesso alla rete.

Inoltre nella terapia tradizionale la scelta dello psicologo viene considerata in base alla distanza dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro. Nella terapia online invece la scelta del terapeuta non è influenzata dal luogo, ma solamente dalle proprie preferenze.

Si risparmia denaro

Uno dei motivi per cui le persone con disturbi mentali non si rivolgono allo psicologo è il costo. Andare da uno psicologo non è per tutti, poiché il costo di una terapia tradizionale incide molto sul bilancio mensile.

La terapia online ha un costo più basso rispetto a quella tradizionale e ciò ha un impatto positivo sulla salute dei pazienti, in quanto è più accessibile anche alle persone che ne hanno davvero bisogno.

Inoltre non è necessario spostarsi per raggiungere lo studio, risparmiando anche sul carburante o sul costo dei mezzi pubblici.

Si risparmia tempo

Il fatto di non doversi spostare rappresenta un grande risparmio di tempo. Se bisogna recarsi presso lo studio dello psicologo spesso si è costretti a farlo dopo il lavoro, magari di fretta e combattendo contro il traffico per non arrivare in ritardo. Questi spostamenti sono stressanti e non pongono il paziente in una condizione ottimale per la seduta.

Con uno psicologo online invece non è necessario perdere tempo in spostamenti all’ultimo minuto e le sedute possono essere svolte ovunque e in orari più flessibili.

Migliora l’esperienza del paziente

Tutti gli aspetti elencati finora contribuiscono a mettere a proprio agio il paziente. Il fatto di trovarsi in un luogo familiare, di non dover correre per presentarsi ad un appuntamento e di riuscire a permettersi le sedute, permettono al paziente di affrontare serenamente la terapia.

Inoltre, l’anonimato favorisce l’apertura delle persone su argomenti delicati senza temere giudizi o imbarazzi. E se il paziente si trova a proprio agio la terapia risulta più efficace e permette di raggiungere risultati migliori in minor tempo.

Grazie a questi vantaggi la terapia online sta diventando la forma di trattamento preferita per molte persone. Anche se alcuni sono ancora diffidenti, le statistiche dimostrano che non c’è differenza con la psicologia tradizionale in termini di efficacia. Inoltre una percentuale di persone che ha provato la terapia online si ritiene molto soddisfatta e ammette che in futuro vorrebbe continuare con questa modalità.

