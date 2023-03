Sta tornando ad essere calda la storia di Fabri Fibra morto, con il rapper che non ce l’avrebbe fatta in seguito ad un grave incidente. Come sono andate le cose? Partiamo col dire che non si tratta delle prime segnalazioni in merito, visto che ad agosto 2022 siamo già stati costretti a smentire l’annuncio che nella percezione di molti utenti era autentico al 100%. Proviamo a chiarire alcuni aspetti di questa vicenda, perché se da un lato è palese che siamo al cospetto di una bufala (mancano annunci ufficiali della sua famiglia e di coloro che lavorano con lui), per una volta ci sono responsabilità anche da parte del diretto interessato.

Nuove indiscrezioni su Fabri Fibra morto: ritorna la bufala sull’incidente del rapper a marzo 2023

A cosa si deve questa situazione a dir poco singolare? La vicenda relativa alla fake news su Fabri Fibra morto è stata già affrontata da alcuni siti specializzati in mattinata. Per farvela breve, la bufala sull’incidente del rapper è stata messa in piedi da lui stesso nel 2006. Anche in questo caso abbiamo fonti che ne parlarono a suo tempo. Nel tentativo di “fare rumore”, è stato messo in piedi una sorta di scherzo, con la collaborazione di MTV. In quel periodo, l’emittente era un vero e proprio punto di riferimento per i giovani, al punto che nelle prime ore successive al lancio dello “scoop” tutti hanno effettivamente creduto alla storia.

Insomma, il dettaglio importante da evidenziare in questo frangente è che il rapper non sia passato a miglior vita. La vicenda si spiega con la bufala messa in piedi dal diretto interessato quasi 17 anni fa. La risposta alla catena che sta girando tantissimo su WhatsApp a marzo 2023, dunque, è più semplice di quanto si possa pensare, ma soprattutto è rassicurante per i suoi fan.

Dunque, la storia di Fabri Fibra morto è solo una bufala, per fortuna.

