“Transport the future“, questo lo slogan della nuova campagna pubblicitaria promossa dal WWF con Maccio Capatonda. Un video parodia degli spot pubblicitari delle auto, in cui l’attore abruzzese tesse le lodi del bus di linea. Maccio stesso compare alla guida del bus vestito da tranviere. “Scegli il trasporto pubblico. Chiedi anche tu una mobilità 100% elettrica” è il messaggio che conclude lo spot.

“La crisi climatica e la perdita di natura sono temi troppo seri per non trattarli con la necessaria ironia, capace di coinvolgere il grande pubblico più di un discorso alle Nazioni Unite” ha dichiarato Marcello Macchia, vero nome di Maccio Capatonda.

“Dobbiamo provocare un grande cambiamento – ha continuato l’attore – e questo lo possiamo fare a partire dalle nostre azioni quotidiane: il pianeta non si salva da solo. Attraverso il video che ho realizzato insieme al Wwf, vorremmo far capire alle persone che la lotta al cambiamento climatico è cool e l’apporto di ognuno di noi conta, più di quanto si pensi. Le scelte individuali sono uno strumento forte per incidere sulle decisioni economiche e politiche”.

