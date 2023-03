Non sono riscontrati da tutti, ma sono ancora caldi i problemi NoiPA. Dopo l’aggiornamento dei giorni scorsi, con il quale abbiamo provato a portare alla vostra attenzione le prime informazioni in merito, tocca tornare sulla piattaforma che a detta di tanti non funziona. Soprattutto per quanto riguarda il login e la consultazione del cedolino. Proviamo a capire come stiano evolvendo le cose, soprattutto in termini di assistenza, visto che diversi utenti non hanno ancora ottenuto un feedback dall’assistenza dopo aver provato ad aprire un ticket nella settimana che volge al termine.

Prime risposte dall’assistenza sui problemi NoiPA dall’assistenza: non funziona consulazione cedolino e login

Allo stato attuale, in effetti, abbiamo finalmente i primi riscontri sui problemi NoiPA dall’assistenza, in merito al doppio fronto del cedolino e login. Per coloro che temono di non aver aperto neanche il ticket, è arrivata una replica ufficiale dagli operatori: “Ci dispiace per i tempi d’attesa, ma se con l’invio della richiesta di supporto hai ricevuto la mail di conferma contenente il numero identificativo della pratica, vuol dire che questa è stata presa in carico dalla nostra assistenza, che ti risponderà appena possibile, compatibilmente con la mole di richieste ricevute“.

In ogni caso, per segnalare problemi NoiPA, occorre recarsi nell’apposita pagina web messa a disposizione dallo staff. Al suo interno, ricordate di selezionare le seguenti voci nei campi all’interno della sezione “Dati della segnalazione”: Area: App NoiPA; Tematica: Supporto Tecnico; Tipo di problema: Problemi di accesso.

Inoltre, in caso di problemi NoiPA, per ricevere aggiornamenti e comunicazioni in merito in tempo reale, può essere utile seuire il gruppo Facebook “Gruppo Operatori NoiPA”. Qui, infatti, dovreste trovare risposte utili per affrontare anomalie, anche a proposito della mancata consultazione del cedolino o per pagina bianca dopo aver effettuato il login.

