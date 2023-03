Decisamente oggi 19 marzo è il momento di cogliere al volo l’opportunità di acquistare un iPhone 14 su Amazon. Il melafonino di ultima generazione è in super promozione in concomitanza con la ricorrenza odierna della Festa del Papà e magari, potrebbe trasformarsi anche in un regalo tardivo ma davvero molto gradito per un caro genitore.

Stiamo parlando, prima di tutto, dell’iPhone 14 nella sua versione standard che risulta essere scontato in ogni versione distinta per taglio di memoria. In particolare, volendo puntare sull’esemplare da 128 GB, lo sconto applicato sul valore di listino del telefono è davvero considerevole e si concretizza in 140 euro di taglio complessivo. Per portarsi a casa il device, in effetti, bisognerà spendere ora solo 899 euro e non più 1029 euro. Le favorevoli condizioni di vendita riguardano tutte le colorazioni nelle quali il telefono giunge sul mercato, dunque ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra le nuance bianca, nera, azzurra, rossa, gialla e viola.

Non va per nulla sottovalutato neanche lo sconto destinato all”iPhone 14 da 256 GB. Il suo costo attuale è di 1007 euro, ben inferiore a quello di listino di 1159 euro. A queste speciali condizioni, si potrà puntare sulle nuance rossa, bianca, nera, azzurra, violetta, bianca. Al contrario, preferendo i modelli in viola e in giallo, l’acquisto comporterà un esborso solo di poco superiore, ossia 1029 euro. Per finire, anche chi punta all’acquisto di un melafonino con spazio di archiviazione interna maggiore sarà accontentato. La variante da ben 512 GB, in effetti, costa adesso 1299 euro e non più 1419 euro, almeno negli esemplari giallo, bianco, rosso e nero. Insomma, tutte le soluzioni fin qui riportate sono da prendere in considerazione, anche perché la disponibilità per la loro consegna risulta essere immediata, con arrivo a casa entro soli pochi giorni.

