Arrivano via social gli auguri di Tiziano Ferro per la festa del papà. Il cantante è diventato padre di due bambini, con suo marito Victor. Margherita e Andres colorano le giornate della coppia da ormai più di un anno. Per Tiziano Ferro, infatti, questa è la seconda festa del papà da padre.

“Padre è colui che infonde protezione. E in quel presidio trovo tuttora conforto, sicurezza, amore solenne”, scrive l’artista oggi, 19 marzo, nel giorno di San Giuseppe in cui in Italia si festeggia la festa del papà. “Questa è la lezione che porto dentro, da sempre e per sempre. Auguri, da papà a papà”, le parole di Tiziano Ferro che cita la sua canzone La Prima Festa Del Papà.

Un brano che non solo parla della sua prima festa del papà ma anche di tutti quei piccoli o grandi traguardi che ci sembrano impossibili da raggiungere, come appunto il fatto che proprio lui potesse festeggiare un giorno la festa del papà, da omosessuale. Il suo sogno, di avere figli, è divenuto realtà solo di recente, dopo il matrimonio con Victor. Quella gioia l’ha cantata in un brano, divenuto anche singolo, dal nuovo disco Il Mondo è Nostro.

Nella stessa canzone raccontava di un messaggio ricevuto da papà Sergio nella sua prima festa da papà. E quelle parole tornano oggi via social con: “Auguri, da papà a papà”. Su Twitter, Tiziano Ferro condivide anche il momento in cui si è esibito ad Amici con quel brano.