Federica canta Tango ad Amici e scoppia in lacrime, lacrime condivise anche dal cantante del pezzo. Tananai le scrive infatti in tempo reale sui social, mentre la concorrente era in attesa di conoscere il verdetto dell’ultimo ballottaggio della prima puntata del serale che la vedeva in sfida contro il cantante NDG.

Abbandonati gli studi di Amici al termine della puntata numero 1 della fase serale, Maria De Filippi ha convocato entrambi i concorrenti al ballottaggio per parlarci a pochi minuti dal verdetto della giuria. I giurati di Amici si sono espressi in studio subito dopo le esibizioni ma i due concorrenti a rischio eliminazione hanno scoperto il verdetto solo in casetta, qualche minuto dopo, una strategia attuata per limitare gli spoiler nel corso della registrazione della fase serale.

Sia Federica che NDG hanno avuto modo di confidare a Maria De Filippi emozioni e sensazioni a caldo, prima di essere convocati in gradinata, con tutti i compagni, per il verdetto.

Al cospetto delle tre squadre, abbiamo appreso che è NDG a dover abbandonare il programma. Federica è salva e si porta a casa anche i complimenti di Tananai, emozionato dalla sua esibizione sulle note di Tango, brano sanremese che ha conquistato tutti.

“Grazie Federica, mi hai fatto emozionate tanto”, cinguetta Tananai su Twitter nel condividere il video dell’esibizione di Federica nel corso della prima puntata del serale. Federica canta Tango ad Amici in sfida contro NDG sul finire della puntata e proprio questa sua esibizione è stato l’ago della bilancia che ha portato i voti a suo favore. Per lei anche l’emozione di Tananai, nel riascoltare il suo pezzo in una chiave diversa.