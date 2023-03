Blue Bloods 13 va in onda stasera su Rai2 con due episodi. NCIS Los Angeles 14 infatti salta la programmazione di domenica 19 marzo, lasciando ampio spazio alla serie poliziesca con protagonista Tom Selleck.

Di seguito le anticipazioni sugli episodi di Blue Bloods che vedremo.

Si parte con l’episodio 13×08 dal titolo Il giustiziere, di cui vi riportiamo la sinossi:

Danny incontra un criminale di un caso precedente quando indaga su un attacco di una banda con un movente scioccante; Frank e il sindaco Chase si scontrano con un poliziotto fuori servizio che si spinge troppo oltre facendo una dichiarazione politica.

A seguire, l‘episodio 13×09 intitolato Niente è sacro. Ecco la sinossi:

La lapide della tomba di Joe Reagan viene vandalizzata, Joe Hill vorrebbe indagare, Frank gli ordina di non farlo, ma, ovviamente, Joe disubbidisce. Danny interviene per aiutare un suo ex partner così coinvolto in un caso al punto da trascurare moglie e figli. Eddie e Badillo indagano su un furto di cani che coinvolge personalmente la McNichols.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 sarà in pausa fino alla prima domenica di aprile, mentre Blue Bloods 13 tornerà in onda domenica 26 marzo con ben tre episodi, sempre a partire dalla prima serata. La programmazione delle due serie tv tornerà regolarmente in coppia domenica 2 aprile, salvo cambi di palinsesto, con un episodio ciascuna.

L’appuntamento con Blue Bloods 13 è partire dalle 21:00.

