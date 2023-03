Una delle new entry de Il Commissario Ricciardi 2 è la Contessa Bianca Palmieri, interpretata da Fiorenza D’Antonio. Il personaggio si è subito legato al protagonista dal volto di Lino Guanciale; tra loro c’è infatti una sottile connessione che sarà importante per lo sviluppo di Luigi Alfredo Ricciardi.

Com’è stato anticipato, in questa seconda stagione il commissario comincerà ad aprirsi all’amore, pensando per la prima volta all’eventualità di potersi costruire un futuro con la donna che ama. Nonostante ci sia ancora la bella e colta Livia a fargli la corte, il cuore di Ricciardi batte solo per una persona: la timida Enrica, la sua vicina di casa che però è corteggiata ufficialmente dal maggiore dell’esercito tedesco Manfred.

E poi c’è Bianca Palmieri, una donna che “potrà aiutare Ricciardi ad avere il coraggio di vivere finalmente la propria vita”, ha anticipato l’attrice Fiorenza D’Antonio in un’intervista concessa a RadiocorriereTv:

Bianca riesce a leggere l’inquietudine del Commissario e la spinta vitale che sta attraversando questa donna, potrà aiutare Ricciardi ad avere il coraggio di vivere finalmente la propria vita. Lei si risveglia in una nuova primavera a trent’anni e sa dargli forza, diventa una sua complice, cammina al suo fianco alla pari.”

La Contessa quindi pare aiuterà Ricciardi ad aprirsi un po’ di più con altri, specialmente con le persone a cui tiene. Bianca ha una delusione sentimentale alle spalle. Nonostante tutto trova la forza di rialzarsi e sarà fondamentale per dare al commissario la giusta spinta in questo senso.

Fiorenza D’Antonio sembra avere qualcosa in comune con il suo personaggio de Il Commissario Ricciardi 2: “Come me, è una donna che se ne infischia delle voci che girano su di lei. E’ concreta, leale, si farebbe in quattro per una persona a lei cara. Soprattutto, è capace di mettersi in gioco”, ha proseguito l’attrice sempre a RadiocorriereTv.

