Continua a tenere banco la vicenda della musica su Instagram a rischio cancellazione, con tutte le conseguenze del caso per chi è solito creare stories all’interno di questo social, senza ovviamente dimenticare Facebook. Come stanno le cose? In realtà, a differenza di quanto riportato da alcuni addetti ai lavori negli ultimi tempi, c’è una lista significativa di artisti che potrebbero salvarsi da questa particolare forma di censura. Insomma, andiamo ad aggiungere un altro elemento di analisi, rispetto a quanto riportato pochi giorni fa all’interno del nostro magazine.

Un aggiornamento sulla storia della musica su Instagram rimossa: gli artisti forse salvi dalle restrizioni oggi

Sostanzialmente, i problemi relativi alla musica su Instagram nascono dal mancato accordo tra Meta e la SIAE, con relativo mancato rinnovo degli accordi che erano in scadenza a gennaio 2023. Se da un lato alcuni esperti di settore riferiscono che la partita non sia ancora chiusa e che una soluzione potrebbe arrivare a stretto giro (le conseguenze per Instagram e Facebook sarebbero disastrose in caso di mancato rinnovo delle licenze), al contempo c’è una lunga lista di artisti che non dovrebbe essere toccata dalle restrizioni venute a galla negli ultimi giorni.

Tutto nasce dagli artisti che non sono sotto il controllo di SIAE, avendo sposato in questi anni la causa di Soundreef. Quest’ultima società, che gestisce in egual misura i diritti d’autore di diversi gruppi e cantanti, ad oggi non sta affrontando i noti problemi. Ecco perché le limitazioni non coinvolgono giganti del calibro di Laura Pausini, fino ad arrivare ai Pooh, Fabrizio Moro, Paola Turci e Fabio Rovazzi. Rientrano in questo discorso anche Enrico Ruggeri e J-Ax.

Pare si stiano salvando dalle restrizioni riguardanti la musica su Instagram anche Gigi d’Alessio, Morgan, Nesli e Sfera Ebbasta, oltre a Rkomi, Marco Masini, Tedua, Bresh, Federica Abbate e Boomdabash. Infine, nessun problema con Noiz Narcos, Ultimo e Federica Camba.

Continua a leggere su optimagazine.com