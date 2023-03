Torna il serale di Amici, tornano i guanti di sfida tra allievi proposti dai rispettivi professori. Tra i primi guanti di sfida c’è quello tra Wax e Aaron voluto da Arisa incentrato sulla presenza scenica e sulla padronanza dello spazio nel corso delle esibizioni. Ogni guanto di sfida deve infatti avere un “tema”, una dote che si chiede di dimostrare agli allievi coinvolti.

La canzone scelta per entrambi da Arisa è Torna A Casa dei Maneskin. Questo il brano da preparare per la prima puntata del serale nella prova comparata.

Wax e Aaron in Torna A Casa dei Maneskin si esibiranno uno dietro l’altro per consentire ai docenti e ai giudici di Amici di valutare le loro performance a confronto. Ma prima, entrambi hanno dovuto ascoltare le parole di Arisa, con le quali ha motivato la sfida a Maria De Filippi.

“Quando vedo Wax esibirsi ritrovo sempre la sua personalità nel suo modo di muoversi in scena; è una dote naturale, molto importante, che al contrario non ritrovo in Aaron. Wax ha la padronanza del palco mentre a volte sembra che Aaron faccia finta di averla. Aaron è capace di performance importanti ma quanto è reale quello che vediamo sul palco? Quanto è credibile?”, si chiede la docente di canto.

“Aaron occupa lo spazio, Wax lo abita e c’è una differenza enorme. Wax riesce sempre a calamitare l’attenzione del pubblico con la sua energia senza smettere mai di essere vero e intenso. Aaron invece sembra intrappolato in un modo di muoversi sempre uguale senza riuscire davvero a intrattenere”, aggiunge Arisa, intenzionata a mettere in luce il talento di Wax e la sua presenza scenica.

“Mi sembra che si muova così tanto proprio per non diventare vittima di qualcosa di più grande di lui”, dice, invece, a proposito di Aaron.

Wax e Aaron in Torna A Casa dei Maneskin sosterranno una sfida comparata: chi avrà la meglio?

Aaron è stato molto diplomatico nell’apprendere del guanto: “Abbiamo modi di fare diversi sul palco, che però si ripetono nel tempo. Anche Wax ha tanti movimenti simili che riutilizza”.

Wax ha difeso i suoi movimenti con queste parole: “Sì però hanno sempre un senso i movimenti che ripeto, hanno sempre un significato. Non ho una voce che può raggiungere certe vette, cerco aiuto attraverso il fisico. Non mi sento ripetitivo”.