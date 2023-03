Ci sono finalmente alcune informazioni più concrete che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore, per quanto riguarda la data di uscita per gli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023, con un chiaro riferimento alla collezione dei calciatori. Già, perché dopo l’incertezza dei giorni scorsi, che abbiamo portato anche alla vostra attenzione con un primo articolo in merito, occorre essere una volta per tutte più concreti per i tantissimi appassionati che qui in Italia sono in attesa dello specifico pack.

Riscontri preliminari in merito alle date sugli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023 in uscita qui da noi

Allo stato attuale, quali sono le informazioni da mettere da parte a proposito delle date sugli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023 in uscita in Italia? Secondo quanto raccolto da diversi utenti che hanno chiesto informazioni agli edicolanti in giro per il Paese, il pacchetto dovrebbe essere disponibile non prima del 20 marzo. Qualcuno, a dirla tutta, ha ottenuto riscontri ancora più specifici, con appuntamento che potrebbe essere fissato il prossimo 23 marzo.

Inutile dire che parliamo di notizie ufficiose, se non altro perché dall’azienda non sono mai arrivate comunicazioni precise a proposito delle date riguardanti l’uscita degli aggiornamenti Figurine Panini 2023 nelle varie regioni. Vi ricordiamo, a tal proposito, che il costo delle figurine aggiornate dopo i trasferimenti del calciomercato di gennaio dovrebbe essere sempre pari a 10 euro, in linea con quanto avvenuto nel corso delle ultime stagioni.

La situazione sarà più chiara nei prossimi giorni, ma vi anticipo che difficilmente riuscirete a portarvi a casa il pack tanto ambito entro una settimana. Insomma, nessuna uscita degli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023 in Italia a metà mese, ma solo nello scorcio finale di marzo. Su questo, infatti, pare non ci siano dubbi secondo quanto emerso di recente. Vi farò sapere appena ci saranno altre informazioni in merito.

