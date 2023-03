Il serale di Amici non è ancora iniziato e già non si contano le polemiche sui nuovi giudici. Maria De Filippi quest’anno ha rinnovato la giuria al completo sostituendo i tre giudici titolari. Via Stash Fiordispino dei The Kolors, via Stefano De Martino, via Emanuele Filiberto di Savoia. Al loro posto arrivano Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Tutti e tre non sono estranei alle polemiche e tutti e tre in modo diverso hanno diviso il pubblico di Canale 5. Quello che però ha attirato il maggior numero di polemiche è stato Cristiano Malgioglio, seguito dal ballerino Giuseppe Giofrè, seppur per motivi diversi.

Le polemiche su Malgioglio ad Amici

Le polemiche su Malgioglio ad Amici riguardano il fatto che è praticamente ovunque in TV in questo momento e nelle vesti di opinionista ha dimostrato più volte di saper essere tagliente. Il primo dubbio sulla sua presenza riguarda proprio la sua lingua velenosa. Non sarà un po’ troppo per il talento dei giovani concorrenti di Amici? Malgioglio viene anche accusato da qualcuno di non avere competenze per giudicare il canto e il ballo e di essere un mero personaggio televisivo che con la scuola del talento di Canale 5 stona.

In realtà, questo va smentito (almeno in parte). Malgioglio, nella sua carriera, ha firmato anche diverse canzoni e non si può dire che non abbia competenze in campo musicale. Si dimentica inoltre che Amici, sì, è una scuola ma è anche un programma televisivo e in quanto tale ha bisogno di personaggi del mondo dello “spettacolo” per rendere le serate più scorrevoli.

Le polemiche su Giuseppe Giofrè

Sul fronte di Giuseppe Giofrè, invece, le polemiche sono completamente diverse. Qui si critica il suo essere un personaggio di nicchia rispetto proprio – ad esempio – a Malgioglio e di non essere molto conosciuto dal pubblico non specializzato. Eccellente ballerino, Giuseppe Giofrè ha vinto il circuito ballo di Amici nel 2011 e ha poi danzato sui palchi delle star internazionali più amate dal pubblico ma in Italia è rimasto un po’ nell’ombra.

Al di là degli appassionati di danza e del programma, non sono così tanti coloro che lo conoscono. Ma forse proprio per questo Maria De Filippi lo ha voluto in giuria ad Amici.