Due eliminati al serale di Amici il 18 marzo. Nel corso della prima puntata della fase serale del programma di Maria De Filippi non uno ma ben due concorrente abbandoneranno il talent show e il sogno di vincere. Sono stati selezionati in 15. Al termine della prima puntata del 18 marzo restano in 13.

ATTENZIONE:

CONTIENE SPOILER E ANTICIPAZIONI

SUL SERALE DI AMICI

Amici parte proponendo il consueto appuntamento serale su Canale 5, pronto a far conoscere agli italiani i cantanti e i ballerini che diventeranno i professionisti di domani e di cui sentiremo sicuramente parlare. Tra loro quest’anno c’è anche Angelina, figlia del cantante Mango, la favorita per la vittoria finale.

La formula a squadre al serale di Amici è confermata: sono 3 con 2 docenti a capo di ogni squadra che si occuperanno di guidare i rispettivi talenti e di affiancarli nel corso dei diversi appuntamenti. A giudicare le performance di cantanti e ballerini saranno tre giudici all’interno della rinnovata giuria del serale proposta da Maria De Filippi. Via Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, ecco chi è arrivato in giuria quest’anno.

Tra le prove del 18 marzo, un guanto di sfida tra Cricca e Aaron e un altro guanto di sfida tra Aaron e Wax.

Nel corso della prima puntata del serale di Amici, la squadra guidata dai docenti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha vinto tutte e tre le manche, mettendo in salvo i propri concorrenti.

La prima concorrente eliminata è stata la ballerina Megan. L’ultimo ballottaggio, invece, ha riguardato il canto e ha visto Federica contro NDG. Eliminato NDG.

A riportare il buon umore tra le sfide ci hanno pensato Pio e Amedeo, ospiti della prima puntata del serale.

Le squadre del serale di Amici

Zerbi-Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel, Piccolo G. e Aaron;

Todaro-Arisa: Wax, Federica, Mattia e Alessio;

Cuccarini-Emanuel Lo: Megan, Samu, Maddalen, Ndg, Angelina e Cricca.

I concorrenti al serale di Amici

Isobel

Maddalena

Federica

Angelina

Mattia

Wax

Aaron

Alessio

Ramon

Piccolo G

Samu

Cricca

Megan eliminata nella prima puntata del serale

NDG eliminato nella prima puntata del serale

Gianmarco