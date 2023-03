La sfida di Cricca contro Aaron in Come Mai degli 883 va in scena nel corso della prima puntata del serale di Amici, sabato 18 marzo su Canale 5. Si tratta di un guanto di sfida lanciato dalla maestra di canto Lorella Cuccarini per mettere in luce le diversità nell’interpretazione. Per lei il migliore è Cricca ma Aaron può giocarsela.

La sfida di Cricca contro Aaron si focalizzerà sulla capacità del singolo cantante di emozionare e di trasmettere le proprie emozioni anche con una cover, ossia con una canzone non cucita su di loro.

Lorella Cuccarini, infatti, ricorda:

“Un bravo cantante, in ogni esibizione, deve saper mettere l’anima insieme alla voce. Deve saper interpretare ogni brano convincendo e toccando il cuore, soprattutto quando si parla di cover”.

Sottolinea il grande percorso di Aaron ad Amici e la sua crescita ma sostiene che manchi ancora qualcosa: “Aaron è cresciuto molto in questi mesi ed è sicuramente in grado di cantare le cover assegnate molto bene. Deve limitare però il copia e incolla, limitato alla voce, senza mettere nulla di se stesso”.

“Non è la strada consigliata se si vuole emozionare il pubblico”, precisa la docente. “Cricca invece è spontaneo, genuino e riesce ad arrivare dritto al cuore, comunicando il messaggio di un brano senza necessità di orpelli vocali”, conclude.

Sulle note di Come Mai degli 883, un celebre successo della musica italiana, i due cantanti dovranno sostenere una prova comparata.

Aaron la prende con sportività e non vede l’ora di mettersi in gioco, consapevole del fatto che la sua arte sia uscita troppo poco nel corso del pomeridiano. Il serale lo mette dinanzi a nuove sfide, che non vede l’ora di superare: “Farò vedere un’altra parte di me, ero sicuro di non aver mostrato il 100% di me in questo pomeridiano. Ora mi metto in gioco di brutto e faccio vedere un po’ di me”.