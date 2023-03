Ci sono alcune indicazioni importanti che dobbiamo prendere in esame oggi, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 ed altri smartphone che in questi anni sono stati lanciati sul mercato dal produttore coreano. Mi riferisco all’anomalia che ho portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un altro articolo, relativa alla tipologia di chiamate che effettuiamo ed allo standard delle connessioni. Proviamo a scendere maggiormente in dettagli, provando a concentrarci anche su potenziali soluzioni che potrebbero anticipare l’intervento dei tecnici con apposito aggiornamento riparatore.

Proviamo ad affrontare il recente bug per Samsung Galaxy S22 ed altri smartphone del produttore coreano

Allo stato attuale, cosa sappiamo sul recente bug che ha colpito il Samsung Galaxy S22 ed altri device commercializzati dal colosso asiatico? Come riporta SamMobile, dalla fine del 2022 il team Project Zero di Google ha scoperto diciotto vulnerabilità 0-day nei modem Exynos. Se da un lato buona parte di queste vulnerabilità sono state gestite ed affrontate attraverso il rilascio del nuovo aggiornamento di marzo, alcune permangono. A quanto pare, occorre fare molta attenzione soprattutto coi chipset Exynos 850, Exynos 1280 e Exynos 2200.

In attesa di patch definitive, come anticipato ieri la questione si affronta disabilitando le chiamate Wi-Fi e Voice-over-LTE (VoLTE). Nel primo caso, è sufficiente accedere alle impostazioni e successivamente alla voce “Connessioni“. Qui dovremo selezionare “Chiamate Wi-Fi“ per disabilitare questa funzione. L’altro filone prevede la necessità di disabilitare VoLTE. Come? Aprendo l’app Impostazioni e tornando al menu “Connessioni” . Quindi seleziona“Reti mobili” e disabilita “Chiamata 4G”.

Solo impostando così i vari Samsung Galaxy S22, Galaxy A04, Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A21s, Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A71, Galaxy M12, Galaxy M13 e Galaxy M33 Exynos saremo al sicuro. Che idea vi siete fatti su questa storia?

