Uomini e Donne non va in onda oggi, venerdì 17 marzo: su Canale 5 ampio spazio sarà dedicato allo speciale di Amici verso il serale. Il serale di Amici di Maria De Filippi inizierà infatti domani, sabato 18 marzo, in prima serata. 15 i concorrenti – tra cantanti e ballerini – che hanno avuto accesso alla prossima fase del talent show.

Lo speciale Amici verso il serale sarà l’occasione per conoscerli meglio, in attesa di vederli su Canale 5 il sabato sera.

Tutto è ormai pronto per l’avvio della fase conclusiva del talent show di Maria De Filippi. I 15 concorrenti ammessi sono già noti, nota anche la giuria del serale di Amici composta da tre elementi e che non prevede la presenza di Stash Fiordispino dei The Kolors.

Sappiamo anche i concorrenti del serale di Amici saranno suddivisi in tre squadre e a capo di ogni squadra c’è una coppia di docenti, un docente in rappresentanza del canto e uno in rappresentanza del ballo. Per consentire al pubblico di Canale 5 di conoscere meglio i protagonisti del serale di Amici, Mediaset non va in onda oggi con Uomini e Donne.

Non c’è da preoccuparsi: lo show torneranno in onda lunedì 20 marzo, come da programmazione. Intanto oggi, invece, la programmazione viene parzialmente modificato per lasciare spazio nel pomeriggio ad un doppio appuntamento con Amici.

Amici non andrà quindi in onda solo nella striscia quotidiana delle 16.10 ma anche alle 14.45. Dalle ore 14.45 alle 16.10 ci sarà lo speciale Amici verso il serale. Dalle 16.10 alle 16.45, poi, spazio al Daily per conoscere le ultime sensazioni dei concorrenti prima dell’avvio della fase conclusiva del programma che premierà un solo concorrente. Chi sarà il vincitore di Amici 2022/2023?