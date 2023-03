Una ballad al pianoforte che sposa perfettamente la sua voce, prodotta da Michele Canova: ecco Mani Vuote di Angelina Mango, la talentuosa figlia del cantautore Pino Mango e di Laura Valente.

Nel testo di Mani Vuote di Angelina Mango ad Amici c’è un rapporto che si consuma. La cantante racconta la storia con il proprio amore, nei confronti del quale si scusa nel parlare di dolore.

Il significato del testo di Mani Vuote di Angelina si focalizza sul tempo trascorso che ha tolto tanto alla storia d’amore, più che aggiunto. Il tempo viene quindi visto come un fattore che non ha fatto altro che allontanare la coppia fino all’inevitabile separazione.

“Ti chiedo scusa se non sono partita per prendermi la vita che scappava via da me”, canta Angelina che forse si rimprovera il non aver combattuto a sufficienza per il suo amore, che ha lasciato andare via inesorabilmente senza rincorrere.

Il testo di Mani Vuote di Angelina è quindi una lettera di scuse, dopo una relazione giunta al capolinea. Ciò che resta? Nulla tra le mani, sono mani vuote le sue.

Testo Mani Vuote di Angelina Mango

Ti chiedo scusa amore mio

Se non amo le parole quanto amo te

Ti chiedo scusa amore mio

Se ti parlo di dolore, ma non so cos’è

Ti chiedo scusa amore mio

Se il tempo è un’impressione che non vedo in me

Ti chiedo scusa amore mio

Se non ho saputo controllare l’amore per te

E non ho

Più niente da dirti

Ti guardo che parti

E non riesco a fermarti e non so

Più dove cercarti

Se dentro i tuoi sbagli o nelle mie mani vuote

Ti chiedo scusa amore mio

Se ti chiedo ancora scusa e forse è inutile

Se questo viaggio è un po’ più strano

Di come pensavamo quando eravamo io e te

E ti chiedo scusa

Se mi aggrappo alle tue dita

E divento una matita

Che continua a scrivere

E ti chiedo scusa

Se poi sono partita

Per prendermi la vita

Che scappava via da me

E non ho

Più niente da dirti

Ti guardo che parti

E non riesco a fermarti e non so

Più dove cercarti

Se dentro i tuoi sbagli o nelle mie mani vuote