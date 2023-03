Come preventivato ieri, è successo. In alcune storie Instagram, tanti utenti hanno iniziato a visualizzare l’avviso di canzone non disponibile. Il contenuto video o l’immagine continua ad essere a disposizione ma non c’è verso di ascoltare il sonoro e di farlo partire, nonostante pure molteplici tentativi. Il motivo risiede in quanto raccontato solo poche ore fa e ha a che vedere con la decisione della SIAE di non stringere un nuovo accordo con il gruppo Meta.

Facciamo il punto sui diritti delle canzoni detenuti dalla SIAE appunto e in uso sui social di Meta, dunque Facebook e Instagram. Il team del gruppo statunitense ha fatto sapere di non essere riuscire a chiudere l’accordo che avrebbe garantito agli utenti la possibilità di continuare ad utilizzare i brani musicali come colonna sonora dei loro contenuti. Ora, in pratica, non si potranno più pubblicare nuovi reel e storie con un gran numero di brani e quanto già online verrà bloccato o, appunto, epurato, dell’audio incriminato.

Dopo l’annuncio di ieri di Meta, dalle parole si è passati immediatamente ai fatti. In particolare per le storie Instagram. A molti sarà capitato, nello scorrere i contenuti di contatti e personaggi seguiti, di visualizzare proprio la notifica di canzone non disponibile per quella clip. Brutta notizia davvero dunque per chi fruisce del social network quotidianamente ma anche più di rado. L’apporto della musica in un contenuto non è per nulla trascurabile: a volte note e parole contribuiscono a rendere una storia più d”impatto e gli conferiscono anche un significato ben preciso.

Probabilmente ancora per poco vedremo la notifica di canzone non disponibile nelle storie Instagram. Quando le ultime modifiche andranno a regime, nessuno potrà utilizzare a monte i brani coperti dai diritti SIAE per i suoi contenuti. A meno che, in un secondo momento, Meta non riesca a trovare un accordo e riportare tutto alla normalità.

