Non si vede Rai 1 in alcune case qui in Italia. I problemi si trascinano da ieri e, come sempre avviene in queste circostanze, occorre scendere maggiormente in dettagli per mettere a fuoco la questione. Vediamo come stanno le cose, in modo che tutti si facciano trovare pronti dopo le novità di questa settimana. Rispetto a quanto avvenuto alcuni anni fa, come potrete notare attraverso il nostro articolo pubblicato nel 2018, ci sono altri elementi che dobbiamo prendere in considerazione. Insomma, proviamo a contestualizzare la vicenda, con le relative contromisure richieste a tutti.

Perché oggi non si vede Rai 1 in alcune case: riscontri su come risolvere i problemi in Italia

In primo luogo, perché oggi non si vede Rai 1 in alcune case? Fondamentalmente, è in corso una riorganizzazione delle frequenze, al punto che il canale Rai News pare sia passato in HD. L’altra novità di questa settimana prevede lo spegnimento delle versioni “provvisorie” di Rai 1, Rai 2 e Rai 3, lasciando in questo modo il posto dal numero 500 in poi alle versioni HBBTV. Se non avete idea di cosa stia parlando, si tratta nello specifico delle versioni trasmesse via internet per quanto concerne i diversi canali Rai.

Arrivati a questo punto, come risolvere i problemi se Rai 1 non si vede. Opportuno procedere con una risintonizzazione dei canali, o al massimo con la verifica dello stato di efficienza del proprio impianto antenna. Se al termine della procedura dovessero persistere i problemi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, si dovrà procedere con la sostituzione della propria TV, o quantomeno dotarla di un decoder che possa rendere possibile la riproduzione di questi canali.

Dunque, ora sappiamo perché non si vede Rai 1, con alcune indicazioni su come risolvere i problemi del giorno.

