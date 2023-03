Mauro Coruzzi colpito da ictus e fan in crisi in attesa di sapere qualcosa di più sulle sue condizioni di salute. Platinette è sicuramente protagonista della televisione e della radio nel nostro Paese ed è per questo che le sue condizioni adesso destano paura e sorpresa tra il pubblico.Mauro Coruzzi, in arte Platinette ha avuto un malore lo scorso martedì e, secondo quanto riferisce il suo agente, le sue condizioni sono stabili.

Nel comunicato si legge; “martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Al momento Mauro Coruzzi era impegnato nel programma condotto da Marco Liorni su Rai1, ItaliaSì, ma questa settimana sicuramente non avremo modo di vederlo, sarà proprio in quel momento che capiremo cosa è successo davvero a Platinette e come evolve la situazione medica.

Qualche settimana fa è tornato in tv, in vari programmi, per rendere omaggio a Maurizio Costanzo morto il 24 febbraio scorso.

Nato a Langhirano nel 1955, Mauro Coruzzi è conduttore radiofonico e tv ma anche artista completo perché cantante, attore e doppiatore. Il suo successo è legato proprio a Maurizio Costanzo perché è proprio nel suo show di seconda serata che è stato lanciato come ‘Platinette’. In questi anni Mauro Coruzzi ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista.