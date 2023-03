I sondaggi WhatsApp ci fanno compagnia, oramai, dallo scorso novembre 2022. Da allora, sono molto in uso nella chat di gruppo, quando si ha la necessità di fare delle domande collettive volte a prendere decisioni. La funzione, proprio perché di scena solo da poco tempo, è comunque migliorabile in determinati aspetti. Proprio seguendo i suggerimenti degli utenti finali, gli sviluppatori hanno lavorato ad un opzione di non poco conto, all’interno della versione beta per Android 2.23.6.16 presente sul Play Store.

In effetti, i sondaggi WhatsApp hanno potuto creare una certa confusione fino a questo momento per un semplice motivo: gli utenti, almeno finora, hanno potuto selezionare più risposte per la singola domanda e non una sola. Ebbene, gli sviluppatori hanno pensato bene di dare la possibilità ai creatori del sondaggio appunto di impostare a monte la regola di un solo feedback.

Nell’immagine di apertura articolo, fornita dal leaker WABetaInfo, ecco che compare il nuovo pannello per la creazione dei sondaggi WhatsApp. Dopo le opzioni di risposta editabili, appare ora il comando che fa riferimento alla possibilità di limitare la risposta ad una sola scelta. Accendendo la funzione, chiunque potrà fornire un solo feedback e non di più. La scelta resta arbitraria da parte di chi si è adoperato per creare il semplicissimo questionario: di volta in volta dunque, si potranno fare delle scelte diverse, sulla base dell’argomento di discussione o magari in relazione ai contatti con i quali ci si interfaccia.

La novità ora (apparsa in test nella beta Android) potrebbe far capolino ben presto anche nell’aggiornamento sperimentale per iPhone. La fase di prova potrebbe durare ancora settimane e mesi, per permettere agli sviluppatori di restituire agli utenti finali la funzione senza alcun errore o bug. Eventuali aggiornamenti sull’implementazione non mancheranno su queste pagine.

Continua a leggere su optimagazine.com