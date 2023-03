Con Milano è La Metafora Dell’Amore il nuovo singolo dei Baustelle offre una ventata di rock’n’roll spensierato, un’intenzione espressa esplicitamente da Francesco Bianconi e soci per anticipare Elvis, il nuovo album di inediti che vedrà la luce il 14 aprile 2023.

Con questo brano i Baustelle dipingono l’hinterland milanese nella sua sfumatura più leggera e meccanica, offrendo un racconto che mescola poesia e frivolezza ma senza mai scadere nel banale. Milano è La Metafora Dell’Amore è stato scritto a sei mani da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini ed è accompagnato da un video-lyric in cui le parole si sovrappongono a istantanee in bianco e nero della città meneghina, da sempre fonte di ispirazione per il cantautorato.

La band descrive così il nuovo singolo:

“Avevamo bisogno da un po’ di scrivere una canzone così: sfrenata e libera come il rock and roll, senza inibizioni e forse anche un po’ senza senso. E poi che dire, Milano, anche nelle sue contraddizioni, ci intriga e seduce da sempre”.

Milano è La Metafora Dell’Amore è la seconda anticipazione dell’album Elvis dopo Contro Il Mondo. Bianconi e soci abbracciano alcuni elementi della contemporaneità nel testo, ma non snaturano la loro costante ricerca delle atmosfere pop della musica italiana degli anni ’70.

Il loro album Elvis, nona esperienza in studio dopo L’Amore E La Violenza Vol. 2 (2018), sarà presentato in alcune date dell’instore ad ingresso libero secondo il seguente calendario:

14 aprile – LaFeltrinelli Piazza Piemonte – Milano

15 aprile – LaFeltrinelli Bologna presso Galleria Acquaderni

18 aprile – LaFeltrinelli Torino presso Off Topic

19 aprile – LaFeltrinelli Red Piazza della Repubblica – Firenze

20 aprile – LaFeltrinelli Appia – Roma

22 aprile – LaFeltrinelli Napoli presso Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli

Ancora, in estate i Baustelle partiranno per un tour che sarà anticipato dalla data evento a Roma del 15 maggio, show di recupero del concerto inizialmente programmato per il 3 maggio. A tal proposito, la band fa sapere che i biglietti acquistati per il 3 maggio resteranno validi per la data di recupero. Di seguito il calendario completo:

2 LUGLIO – TARVISIO (UD) *in acustico

4 LUGLIO – PADOVA Sherwood Festival

6 LUGLIO – GENOVA

7 LUGLIO – AREZZO

8 LUGLIO – PISTOIA Pistoia Blues Festival

10 LUGLIO – ROMA Roma Summer Fest

13 LUGLIO – COLLEGNO (TO) Flowers Festival

15 LUGLIO – OLLOMONT (AO) *in acustico

19 LUGLIO – NAPOLI

21 LUGLIO – CESENA Acieloaperto

27 LUGLIO – ATRI (TE)

30 LUGLIO – CAMIGLIATELLO SILANO (CS)

5 AGOSTO – CARSULAE (TR) Suoni Controvento

12 AGOSTO – LOCOROTONDO (BA) Locus Festival

19 AGOSTO – CATANIA Villa Bellini

Testo

Ti attacca la rabbia

Il cane di Tolstoj

Commenta la Bibbia

Pamela di via Uruguay

Mi mandi un messaggio

Per dirmi che mi aspetti e che ci stai Arcangelo azzurro elettrico di Dateo

Con occhi di giada di sacro scarabeo

Abbronzati a Nolo

Che ca**o te ne frega del Circeo Milano è la metafora dell’amore

Di tutto ciò che cambia, della vita che va

Da sola in una grande geografia del dolore sta Io sono un disperato

Ho massacrato il mio cuore

Spacciato dalla nascita

Ma questa città ti uccide e ti resuscita

Si nasce e si muore

Qui resta bellissimo perdersi

Verificare l’effetto che fa A Porta Venezia

O all’Isola dentro un bar

Ti voglio baciare

Gesù Cristo superstar

Un tossico dorme in Piazza Cincinnato

E lì si fa Da via San Gregorio a Brenta

Da Gorla a Rho

Fra l’ultima birra

E il tempo che più non ho

C’è in mezzo un respiro

La pelle dei ragazzi

Il rock and roll Milano è la metafora dell’amore

Di tutto ciò che cambia, della vita che va

Da sola contro il mondo di fascismo e squallore sta Milano è il vero simbolo dell’amore

Di tutto ciò che cambia, della vita che va Milano è la metafora dell’amore

È l’ultimo spettacolo, la vita che va

Magnifica in un’epoca da dimenticare sta Io sono innamorato

Custodisco il tuo cuore

Nel buio sempre brancolo

Ma questa città ci uccide e ci resuscita

E si cresce e si muore

Qui resta bellissimo perdersi

Verificare se un senso ce l’ha

