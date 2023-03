Non importa quanto sia efficiente il supporto firmware di un’azienda, nessun dispositivo dura per sempre e arriva il momento in cui ogni smartphone smette di ricevere aggiornamenti del sistema operativo. Il colosso di Seul ha aggiornato la sua politica di supporto del firmware da due a tre anni, quindi si è migliorata e si è impegnata a supportare alcuni dispositivi con quattro principali aggiornamenti del sistema operativo. In breve, la serie Samsung Galaxy S21 (incluso il Samsung Galaxy S21 FE) e tutti i flagship S successivi possono beneficiare di quattro aggiornamenti del sistema operativo. Lo stesso vale per i Samsung Galaxy A33, A53, A73 e modelli successivi. Se vi state chiedendo se il vostro telefono o tablet Galaxy avrà Android 14 e One UI 6.0, ecco un elenco di dispositivi che non eseguiranno ed eseguiranno per sempre Android 13 e One UI 5.0.

Come riportato da “SamMobile“, Android 13 sarà l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo per i seguenti telefoni e tablet Galaxy. Questi dispositivi Samsung non avranno Android 14 e One UI 6.0, ma continueranno a ricevere le patch di sicurezza ancora per un po’ di tempo. Se il vostro dispositivo esegue una versione del sistema operativo precedente ad Android 13 e non è nell’elenco, non riceverà nemmeno Android 14: “Samsung Galaxy S10 Lite, S20 FE, S20, S20+, S20 Ultra, Note 10 Lite, Note 20, Note 20 Ultra, Z Flip (LTE/5G), Z Fold 2, A22 (LTE/5G), A32 (LTE/5G), A51, A71, Galaxy Tab A8, Tab A7 Lite, Tab S6 Lite (2020), Tab S7 e Tab S7+“.

Il colosso di Seul non ha confermato quando rilascerà il suo aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14, ma se il programma per Android 13 è indicativo, il prossimo importante upgrade del sistema operativo dovrebbe essere lanciato per alcuni telefoni e tablet Galaxy prima della fine del 2023. Gli ultimi Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra saranno probabilmente i primi a ricevere Android 14 con la One UI 6.0, seguiti dai vecchi flagship della serie S e dai prossimi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. I telefoni pieghevoli potrebbero essere spediti con One UI 5.1.1.

Continua a leggere su optimagazine.com