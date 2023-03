Nella giornata trascorsa, Huawei ha condiviso due nuove immagini teaser che riguardano il prossimo Huawei Mate X3, lo smartphone pieghevole che si mostrerà robusto, ma al tempo stesso un design leggero come una piuma al tatto. L’azienda ha anche rivelato di aver sviluppato questo device già da un po’ di tempo e di aver apportato alcuni nuovi importanti aggiornamenti relativi sia al peso che alle caratteristiche. Un ulteriore teaser ci conduce a un suo potente display in vetro e questo significa che sarà migliore del suo predecessore. Tuttavia, non ci resta che aspettare e scoprire se Huawei adotterà un nuovo vetro Kunlun Glass sia per la parte anteriore che posteriore del dispositivo foldable. Si tratterebbe dello stesso vetro che andrà a proteggere la serie Huawei P60.

Questo mega pieghevole Huawei Mate X3 disporrà di un meccanismo di piegatura laterale, cosa che lo renderà il concorrente diretto di molti smartphone pieghevoli laterali per quanto riguarda il mercato cinese e quello globale. Il CEO di Huawei Consumer Business Group, Yu Chengdong, ha dichiarato che Huawei fino ad oggi ha osservato lo sviluppo del mercato dei dispositivi foldable e l’obiettivo è quello di rivoluzionare gli smartphone con schermo pieghevole con tecnologie innovative più avanzate. Altre interessanti informazioni giungono dall’analista e CEO della Display Supply Chain Consultants (DSCC), Ross Young, secondo cui il Huawei Mate X3 sarà il primo foldable Huawei a sfoggiare un display con pannello UTG (Ultra This Glass) sviluppato da Samsung. Si tratta di un super sottile spessore di vetro protettivo di appena mm.

Inoltre, l’analista Young ha anche dichiarato che il nuovo Huawei Mate X3 monterà un display interno con diagonale da 7,85 pollici e quello esterno con una diagonale da 6,45 pollici. Infine, Huawei Devices Chief Operating Officer ha anche affermato che il pieghevole sfrutterà una seconda generazione di comunicazione satellitare che consentirà due gateway SMS.

