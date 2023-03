Daniele Dal Moro squalificato dal Grande Fratello Vip. Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia dell’addio del gieffino alla casa e questa volta per sempre ma non per via di un’eliminazione bensì per una squalifica voluta proprio dagli autori del programma. Sui social ufficiali della trasmissione si legge: “Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

Inutile dire che le polemiche non sono mancate e che sui social da ore ormai si dibatte sulla notizia di Daniele Dal Moro squalificato soprattutto pensando al fatto che Edoardo Tavassi è ancora dentro la casa nonostante il suo comportamento spesso sopra le righe. Ma cosa è successo di preciso?

La decisione sembra essere arrivata dopo una serie di cose ma il primo a far notare il continuo trattamento ‘a convenienza’ della trasmissione è uno degli squalificati degli scorsi anni, Filippo Nardi. A lui si sono accodati molti fan del programma e di Daniele dal Moro che, dal canto suo, ha già preso in mano i social postando una sua foto tra le storie di Instagram e annunciando un commento a caldo scrivendo solo: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”.

Ecco il post integrale: