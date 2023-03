La primavera è vicina: Amazon ha deciso di celebrarla offrendo ad alcuni dei suoi clienti un buono sconto dal valore di 5 euro, come spesso l’e-commerce è solito fare periodicamente. L’iniziativa si rivolge a chi deciderà di creare una lista degli acquisti con dentro almeno tre articoli. Lo sconto sarà applicato automaticamente all’account e riscattabile per ogni acquisto idoneo a fronte di una spesa di almeno 20 euro (costi di spedizione esclusi, ma la cifra resta comunque abbordabile), da effettuare entro le 23:59 del 29 marzo 2023.

Dovrete solo verificare di risultare eleggibili per l’offerta (cliccando su questo indirizzo) che vi darà diritto al riscatto del buono sconto Amazon di 5 euro: dopo di che, bisognerà attivare la promozione creando una lista degli acquisti con dentro almeno tre articoli e, nel giro di tre giorni, riceverete una email di conferma dell’emissione del codice sconto, che potrete applicare su acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon (tranne per quanto riguarda i digital content, i libri, gli eBook, i prodotti alimentari per bambini e neonati, le sigarette elettroniche, i buoni regali Amazon, le confezioni regali ed i prodotti venduti da terzi). L’unico scoglio da superare consiste nel risultare eleggibili per l’offerta, che è l’operazione preliminare da compiere per potere poi approfittare dell’iniziativa promozionale che Amazon ha reso disponibile per l’arrivo della prossima primavera, che speriamo non si faccia attendere tanto prima di sbocciare definitivamente.

Detto questo, non vi resta che correre a verificare la vostra idoneità all’offerta in questione, procedendo subito, nel caso, ad attivarla nel modo in cui vi abbiamo sopra spiegato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

