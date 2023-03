Buongiorno Mamma 3 ci sarà oppure no? I fan iniziano a chiedersi se il finale della seconda stagione, in onda oggi, 17 marzo, su Canale5, darà loro tutte oppure no ma non abbiamo ancora notizie certe a riguardo. La carne al fuoco è davvero tanta ma il caos regna sovrano e non solo riguardo a quello che sta succedendo ai protagonisti della fiction con Raoul Bova ma anche sul futuro che la attende. Nessuno al momento si è pronunciato sulla possibilità che Buongiorno Mamma 3 sia una certezza ma i fan sono sicuri che un seguito ci sarà e magari si tratterà proprio di un ultimo capitolo risolutivo.

La certezza sul futuro della fiction potrebbe arrivare nelle prossime ore o, addirittura, questa sera durante o dopo la messa in onda dell’ultima puntata e, quindi, con gli ultimi scossoni di questa seconda stagione. Se la questione intreccio non dovrebbe essere abbastanza, i fan sanno bene che è lo share a giocare a favore di un rinnovo e sicuramente queste ultime puntate, con un punteggio tra il 17 eil18%, sono state positive.

Ma cosa succederà nel finale di Buongiorno Mamma in onda oggi, 17 marzo, su Canale5?

Il ritrovamento di un corpo nel lago proprio davanti a casa Borghi è la notizia del giorno a Bracciano. Ma l’informazione più sconvolgente riguarda le tracce di DNA rinvenute sul cadavere, dettaglio che provoca un dolore quasi insanabile in tutti i componenti della famiglia Borghi. Alla ricerca della verità, Sole si imbarca in un lungo viaggio per provare a scavare nel passato della madre biologica e capire così che cosa possa esserle successo. Tutto ciò ha un nesso con il coma di Anna? La chiave di tutto sembra ricondurre al braccialetto di cuoio di cui Anna aveva realizzato il disegno.