Ci sono conferme sul fatto che non sia stato ancora risolto un bug abbastanza serio, che a conti fatti colpisce potenzialmente non solo il Samsung Galaxy S22, ma anche altri modelli che sono stati lanciati sul mercato dal produttore coreano. Una questione da valutare con grande attenzione, andando ben oltre le offerte per il dispositivo che abbiamo preso in esame sul nostro magazine a marzo. Proviamo a fare il punto della situazione, in modo che tutti possano comprendere quale sia la minaccia più insidiosa del momento e quali altri modelli sono interessati.

Risulta non risolto un bug per il Samsung Galaxy S22 ed altri modelli del produttore coreano

Quali sono le informazioni attualmente disponibili a proposito di un problema di sicurezza ancora non risolto per il Samsung Galaxy S22 ed altri device che sono stati concepiti dal colosso asiatico? Secondo SamMobile, la situazione deve essere monitorata costantemente. Si tratta sostanzialmente di 18 vulnerabilità che offrono agli hacker un modo più semplice per accedere a determinati smartphone, con l’aiuto del proprio numero di telefono. Secondo le indicazioni raccolte in queste ore, si tratta di telefoni Samsung Galaxy che appartengono alla serie S, M e A.

Secondo quanto riferito dai ricercatori che hanno affrontato la questione, il problema non riguarda solo i dispositivi delle serie Galaxy S, M e A, ma anche alcuni smartphone Vivo e Pixel 6 e 7, ricordando a tutti che questa vulnerabilità tocca da vicino il chip Exynos. In ogni caso, gli smartphone coinvolti sono quelli appartenenti alla famiglia dei Samsung Galaxy S22, Galaxy M33, Galaxy M13, Galaxy M12, Galaxy A71, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A21, Galaxy A13, Galaxy A12 e Galaxy A04.

Si consiglia, per ora, di disabilitare la funzione di chiamata Wi-Fi e la funzione VoLTE (Voice-over-LTE) sui Samsung Galaxy S22 e sugli altri dispositivi coinvolti.

