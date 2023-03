Vivo ha di recente introdotto la sua serie di smartphone Vivo V27. Adesso, il produttore cinese pare si sia messo a lavoro sul lancio in Cina di un nuovo device della serie Y, ovvero il Vivo Y78+. Il prossimo dispositivo, inoltre, ha appena ricevuto la certificazione TENAA prima del debutto con il numero di modello V2271A. L’elenco rivela che il nuovo dispositivo, nonché successore del Vivo Y77 arrivato lo scorso anno, disporrà di una configurazione a tripla fotocamera posteriore e che sarà alimentato da una batteria da 4900mAh. Stando alle ultime indiscrezioni il prossimo device dovrebbe essere introdotto anche con una variante color vaniglia, cui debutto dovrebbe avvenire in India.

Tuttavia, oltre a questi dettagli la certificazione TENAA non mostra ulteriori informazioni, ma è possibile aspettarle nei prossimi giorni. Sappiamo, però, che il precedente Vivo Y77 è giunto sul mercato con un processore Dimensity 810 5G di MediaTek, abbinato a 256GB di spazio di archiviazione, con un sensore principale della fotocamera posteriore da 50MP e alimentato da una batteria da 5000mAh. Dunque, non ci resta che aspettare l’elenco completo delle specifiche tecniche che dovrebbe arrivare presto insieme alle immagini del device. Nel frattempo di ufficialità, è possibile aspettarci un chipset Dimensity, un display FullHD+ con una frequenza di aggiornamento rapida e una grande quantità di ricarica rapida per quanto riguarda la batteria.

ARTICOLI CORRELATI

Dato che il nuovo Vivo Y78+ è destinato al mercato locale, dovrebbe essere spedito con interfaccia OriginOS Ocean, ma se dovesse giungere anche a livello internazionale è possibile che arrivi con skin Funtouch OS abbinato al sistema operativo Android 13. Dunque, stando agli ultimi rumors, il dispositivo sarà disponibile solo per il mercato cinese, mentre la versione vaniglia del Vivo V78 dovrebbe raggiungere le coste indiane. A parte ciò, non siamo a conoscenza di altre informazione sul dispositivo, quindi, non ci resta che aspettare altri dettagli nei prossimi giorni.

Continua a leggere su optimagazine.com