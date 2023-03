Un vero e proprio terremoto in atto sui social quello di queste ore. Il blocco di reel Facebook e storie Instagram con musica è dietro l’angolo, a causa dl mancato accordo di Meta con la SIAE, appena annunciato oggi 16 marzo. La notizia è di quelle che cambierà completamente il volto e l’esperienza sui due social network, di gran lungo i più utilizzati nel nostro paese.

L’annuncio

Perché mai dovremmo assistere al blocco di reel Facebook e storie Instagram che contengono musica da oggi 16 marzo? Il motivo è presto detto. Meta ha annunciato di non essere riuscita a rinnovare il suo accordo di licenza con la SIAE. Una svolta inaspettata e dalle conseguenze molto gravi. Proprio perché il gruppo Meta tiene alla tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti, si è deciso di procedere immediatamente alla rimozione di brani del repertorio SIAE appunto, nella libreria musicale docial. Ad ogni modo, Meta ha deciso di non darsi per vinta e sottolinea di voler tentare una nuova trattativa, forte del fatto di avere accordi simili in oltre 150 paesi nel mondo.

Cosa significa in pratica il mancato accordo

Purtroppo il mancato accordo con la SIAE porterà all’immediato blocco di reel Facebool e storie Instagram che contengono musica coperta da diritti. Più precisamente, gli utenti non potranno più utilizzare i brani del repertorio SIAE appunto nei loro nuovi contenuti sui due social. Ancora, per tutti i post già condivisei, si procederà ad una loro progressiva rimozione o quasi. Su Facebook i contenuti incriminati verranno del tutto bloccati, su Instagram i video appariranno silenziati, senza musica appunto ma si potrà procedere alla sostituzione proprio dell’audio, utilizzando qualche risorsa consentita.

La notizia è già abbastanza negativa per chiunque produca contenuti sui social appunto. L’ulteriore aggravante è che il vero e proprio blocco di reel Facebook e storie Instagram dovrebbe già partire nella giornata odierna del 16 marzo e poi proseguire nei giorni a venire.

